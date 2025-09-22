Ella Dvornik napokon odgovorila koliko plaća stanarinu: "Za 500 eura su rupetine"

Ella Dvornik u videu u kojim je pokazala rezultate izazova u sklopu kojeg je imala 30 eura za tjedni budžet, otkrila je koliko plaća najam stana u Novom Zagrebu.

Jedna od naših najpoznatijih influencerica Ella Dvornik od odvajanja od bivšeg supruga Charlesa Pearcea živi u podstanarskom stanu u Zagrebu.

34-godišnja Dvornik vratila je snimanju videa za YouTube, a jedan od prvih izazova bio je živjeti sa samo 30 eura tjedno. U novom videu naziva "Ostala sam bez novca", ispričala je koliko je bilo nemoguće izdržati s tako niskim budžetom, dodavši kako se posljednji novac dala na kavu s benzinske postaje i time se zapravo počastila.

"Evo stvarno, da sutra znam da je ponedjeljak i da imam samo 40 centi te da ne znam da ću dobiti novih 30 eura za novi tjedan, to bi mi doista bilo jako stresno. Vidim svoje starije susjede u trgovini kako biraju hoće li uzeti grah od dva eura ili euro i osamdeset centi. Mislim, ljudi stvarno žive s premalim mirovinama... Hvala Bogu da imaju svoje stanove koje su si riješili davno prije, jer ja nemam pojma kako bi oni preživljavali s tim mirovinama, plus stanarinama", ispričala je Ella.

Jesu li cijene najma stanova pretjerane? Apsolutno, pogotovo ako si sam!

Pretjerano je i za dvije osobe! Apsolutno, pogotovo ako si sam!

Pretjerano je i za dvije osobe! Ukupno glasova:

Ella Dvornik Foto: Ella Dvornik/Instagram

Ella Dvornik s odvjetnikom - 2 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ella Dvornik Foto: Instagram

U istom videu dotaknula se i cijene najma svog stana u koji se uselila nakon što je započela proces razvoda od Pearcea, otkrivši kako za najam plaća 950 eura.

"Sada ne možeš iznajmiti apsolutno ništa ispod 500 eura. I to za 500 eura su rupetine. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan košta 950 eura, imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonu, toalet i šupu. Imam i terasu. Stanove koje sam ja gledala u ovom dijelu grada i u ovom rangu su svi bili oko 1200 eura, a da su bili kao, hajdemo reći uredni. U ovoj ekonomiji nije lako biti "single" i nije lako biti penzioner. Toliko je skupo sve da ti jednostavno moraš živjeti s nekim, a ako ne živiš s nekim onda moraš živjeti s roditeljima", poručila je Ella.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik - 5 Foto: In Magazin

"Mislim, dobro, ima ljudi koji imaju plaću dvije tisuće eura, ali opet nisu svi s tolikim plaćama. Većina ljudi je na nekom prosjeku od 1200 i 1300 eura, pola im ode na stanarinu i režije, a ako imate još i auto i benzin, onda stvarno i živiš s trideset eura tjedno. Ne bih mogla živjeti u neznanju što će biti idući tjedan, ne bi mi bilo zabavno tako živjeti. Imala sam periode gdje sam jela doslovno tjesteninu i jabuku. To je bilo neko jelo koje sam si radila jer nisam imala što. Tada mi je to bilo O. K., ali ne znači da ljudima to tako mora biti", zaključila je naša influencerica, majka dvoje djece.

