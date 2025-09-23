Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''

Sofija je u braku s Igorom Kojićem bila nekoliko mjeseci, a ako je suditi prema njezinoj objavi na društvenim mrežama, sada se odlučila posvetiti karijeri.
U svojoj najnovijoj objavi Sofija je pozirala ispred zida s logom popularnog glazbenog natjecanja ''Zvezde Granda''. Upečatljivim izdanjem u crnoj, perjem ukrašenoj haljini s prozirnim detaljima, pozirala je samouvjereno i nasmijano – a sve upućuje na to da bi se uskoro mogla pojaviti upravo na toj pozornici.
Ono što cijeloj priči daje dodatnu dozu zanimljivosti je činjenica da u stručnom žiriju srpskog showa sjedi upravo njezin bivši svekar Keba.
''Pratite što slijedi. Vidimo se uskoro'', napisala je kratko ispod objave, ne otkrivajući previše detalja.
Sofija Kojić - 1 Foto: Instagram
Njezini pratitelji zatrpali su joj objavu komentarima.
''Sretno'', ''Idemo'', ''Bravo! Navijamo za tebe'', ''Jedva čekam'', dio je komentara na Instagramu.
Igor i Sofija Kojić - 2 Foto: Instagram
Inače, Igor i 15 godina mlađa Sofija nakon samo pet mjeseci braka službeno su stavili točku na svoj odnos, no čini se da za Sofiju tek sad počinje novo poglavlje života.
Igor Kojić i supruga Sofija Foto: Instagram
Igor Kojić i supruga Sofija Foto: Instagram
Detalje razvoda pročitajte OVDJE.
