Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''

Sofija je u braku s Igorom Kojićem bila nekoliko mjeseci, a ako je suditi prema njezinoj objavi na društvenim mrežama, sada se odlučila posvetiti karijeri.

Zagrepčanka Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, sina srpskog pjevača Dragana Kojića Kebe, ponovno je u centru pažnje javnosti, a ovoga puta zbog njezine nove objave na Instagramu.

U svojoj najnovijoj objavi Sofija je pozirala ispred zida s logom popularnog glazbenog natjecanja ''Zvezde Granda''. Upečatljivim izdanjem u crnoj, perjem ukrašenoj haljini s prozirnim detaljima, pozirala je samouvjereno i nasmijano – a sve upućuje na to da bi se uskoro mogla pojaviti upravo na toj pozornici.

Ono što cijeloj priči daje dodatnu dozu zanimljivosti je činjenica da u stručnom žiriju srpskog showa sjedi upravo njezin bivši svekar Keba.

''Pratite što slijedi. Vidimo se uskoro'', napisala je kratko ispod objave, ne otkrivajući previše detalja.

Sofija Kojić - 1 Foto: Instagram

Njezini pratitelji zatrpali su joj objavu komentarima.

''Sretno'', ''Idemo'', ''Bravo! Navijamo za tebe'', ''Jedva čekam'', dio je komentara na Instagramu.

Igor i Sofija Kojić - 2 Foto: Instagram

Inače, Igor i 15 godina mlađa Sofija nakon samo pet mjeseci braka službeno su stavili točku na svoj odnos, no čini se da za Sofiju tek sad počinje novo poglavlje života.

Igor Kojić i supruga Sofija Foto: Instagram

