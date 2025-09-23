Prvi put je vidimo nakon poroda! Prija na posebnoj fešti raznježila sve gestom prema baki

Aleksandra Prijović na proslavi rođendan posvetila je pjesmu ''Od izvora dva putića'' svojoj baki.

Nakon što je nedavno rodila, pjevačica Aleksandra Prijović ovih dana ponovno ima razlog za slavlje.

Naime, u ponedjeljak je proslavila 30. rođendan, a dašak atmosfere s proslave podijelila je na društvenim mrežama.

Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Rođendan je proslavila u krugu najmilijih, a ono što je posebno raznježilo obožavatelje bio je emotivan trenutak s bakom. Aleksandra joj je zapjevala jednu od pjesama koja joj je posebno draga i prva koju ju je baka naučila, a uz stihove se nije mogla sakriti ni snažna povezanost i ljubav između njih dvije.

Proslava je bila ispunjena glazbom, smijehom i obiteljskom toplinom, a slavljenica je blistala u crvenoj haljini.

Poseban kadar bio je i onaj u kojem se našla u zagrljaju supruga Filipa Živojinovića s kojim, osim nedavno rođene kćerkice, ima i sina.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

