Prvi put je vidimo nakon poroda! Prija na posebnoj fešti raznježila sve gestom prema baki

Aleksandra Prijović na proslavi rođendan posvetila je pjesmu ''Od izvora dva putića'' svojoj baki.
Nakon što je nedavno rodila, pjevačica Aleksandra Prijović ovih dana ponovno ima razlog za slavlje.3 vijesti o kojima se priča ''pomislio sam...'' Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio! kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme! miljenica kritičara Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Naime, u ponedjeljak je proslavila 30. rođendan, a dašak atmosfere s proslave podijelila je na društvenim mrežama.
Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Rođendan je proslavila u krugu najmilijih, a ono što je posebno raznježilo obožavatelje bio je emotivan trenutak s bakom. Aleksandra joj je zapjevala jednu od pjesama koja joj je posebno draga i prva koju ju je baka naučila, a uz stihove se nije mogla sakriti ni snažna povezanost i ljubav između njih dvije.
@aleksandraprijoviic2 Baka ❤️ #aleksandrazivojinovic #aleksandraprijovic #fypシ゚ #fyppppppppppppppppppppppp #fypシ゚viral #balkanmusic #viralvideos #baka ♬ original sound - Aleksandra Prijovic
Proslava je bila ispunjena glazbom, smijehom i obiteljskom toplinom, a slavljenica je blistala u crvenoj haljini.
Galerija 35 35 35 35 35
Poseban kadar bio je i onaj u kojem se našla u zagrljaju supruga Filipa Živojinovića s kojim, osim nedavno rođene kćerkice, ima i sina.
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
OVDJE saznajte koliko je Prija izdvojila na porod. Rodila je u jednoj od najskupljih klinika u regiji.
Prvu fotografiju novorođene bebe pjevačica je objavila na Instagramu, a pogledati je možete OVDJE.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica u izlazak povela najslađe društvo, zbog nove životne uloge blista od sreće