Naša glumica u izlazak povela najslađe društvo, zbog nove životne uloge blista od sreće

Naša glumica Ksenija Marinković u posebnom izlasku imala je naslađe društvo.

Naša glumica Ksenija Marinković bila je jedno od najblistavijih lica na svečanoj proslavi 15 godina kazališta Moruzgva, koje je osnovala njezina kolegica Ecija Ojdanić.

U posebnom izlasku pojavila se u društvu svoje kćeri Korane i preslatke unučice Lune, a prizor tri generacije zajedno izazvao je oduševljenje i emocije među okupljenima.

Ksenija Marinković, Ecija Ojdanić Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''

Ksenija je za ovu posebnu prigodu odabrala elegantnu tamnoplavu haljinu, dok se njezina kći odlučila za trendi leopard uzorak.

Ksenija Marinković s kćeri i unukom Foto: Biljana Blivajs / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali

Inače, Korana je djevojčicu dobila sa svojim partnerom, glumcem Tinom Rožmanom koji je s njom bio na porodu na Svetom duhu.

Galerija 17 17 17 17 17

Kći našeg glumačkog para krenula je putem svojih roditelja te je 2022. godine diplomirala na Akademiji dramskih umjetnosti. Glumačku karijeru započela je ulogom u filmu ''Sami'', a kasnije je ostvarila zapažene uloge u seriji ''Crno-bijeli svijet'' te filmu ''Ljubav ili smrt''.

Ksenija Marinković i Korana Ugrina Foto: Bruno Konjevic/CROPIX

Podsjetimo, Ksenija je Koranu dobila u braku s Kristijanom Ugrinom, a osim nje dobili su i sina Kostu Kaija. Razveli su se 2005. godine jer je on započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

Kristijan Ugrina i Tamara Punda - 3 Foto: Paun Paunovic/Cropix

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Čime je to naša vizažistica pokrenula raspravu ispod raskošnih prizora u bikiniju?

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!

Pogledaji ovo Celebrity Kao od majke rođen! Mario Valentić napravio pravu pomutnju fotkom iz spilje