Tko je supruga osvajača Zlatne lopte 2025.? Nitko nije ni znao da su se vjenčali

Ousmane Dembele svoj privatan život trudi se držati podalje od znatiželjnih očiju javnosti, nitko nije znao ni da se oženio.

U žestokoj konkurenciji 28-godišnji Ousmane Dembele dobio je Zlatnu loptu 2025. godine. Više pročitajte OVDJE.

Njegova najveća podrška u životu zasigurno je njegova supruga Rima Edbouche.

Ousmane Dembele Foto: Profimedia

Rima Edbouche - 1 Foto: Profimedia

Ona se na Instagramu nakon dodjele oglasila uz kratku poruku ''Ponosna!''.

Rima Edbouche na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Rima Edbouche na Instagramu - 1 Foto: Instagram

No, o Rimi se ne zna puno.

Par se vjenčao u prosincu 2021. godine na tradicionalnoj marokanskoj ceremoniji, a u rujnu 2022. dobili su svoje prvo dijete, kćer čije ime drže u tajnosti.

Rima Edbouche - 4 Foto: Afp

Vjenčanje je navodno bilo pravo iznenađenje za nogometni svijet, jer čak ni njegovi tadašnji suigrači iz Barcelone nisu znali za vezu sve dok se nakon vjenčanja nisu pojavile fotografije.

Rima ima svoj brend Razalae, koji promovira održivu i islamski prihvatljivu odjeću.

U srpnju 2025. dospjela je na naslovnice nakon što je, poslije poraza PSG-a u finalu Svjetskog klupskog prvenstva, obrisala sve sa svog Instagram profila.

Rima Edbouche - 5 Foto: Profimedia

Trenutno ima samo nekoliko objava, a prati je više od 183 tisuće ljudi.

Svoj TikTok profil je također nakon poraza prebacila na privatno.

Ousmane Dembele Foto: Afp

Ousmane Dembele Foto: Profimedia

