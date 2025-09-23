Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!

Pred kćeri Marka Perkovića Thompsona, Divom Marijom Perković, svjetla je budućnost, a to dokazuje i ova novost.
Prije nekoliko dana u Mostaru je održana premijera filma ''Diva'' redatelja Branka Perića, koji je publici predstavio dvije zanimljive glumačke pojave – iskusnu Ornelu Višticu u glavnoj ulozi i debitanticu Divu Mariju Perković, kćer Marka Perkovića Thompsona, kojoj je ovo prva filmska uloga.3 vijesti o kojima se priča kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme! miljenica kritičara Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet odlazak uz glazbu Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Film u trajanju od 100 minuta snimljen je uz podršku Hrvatskog narodnog sabora BiH, a stoje iza njega produkcijske kuće SPFilm Production i Majestic. Uz Višticu, u filmu nastupaju i Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Ivan Šagolj, Valentin Perković i drugi.
A ponosni otac Thompson sad je podijelio i još jednu veliku vijest. Film s njegovom mezimicom imat će projekcije u Australiji, Kanadi, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na drugim mjestima širom svijeta.
Pogledaji ovo Celebrity Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput
Otkrio je to uz link na intervju s redateljem Steveom Ravićem koji je za Divu imao samo riječi hvale.
Diva Marija Perković - 3 Foto: Matija Vuica/Instagram
Ornela Vištica - 9 Foto: Instagram
''Njezina mama Sandra mi je na to ukazala i od tada sam joj posvetio pažnju. Vidio sam da ne samo da ima strast prema glumi i nastupanju, već i volju, odlučnost i, što je najvažnije, veliki talent. Pomislio sam da je ovo pravi projekt i pravi trenutak za njen debi, pa sam nazvao Branka (Perića, redatelja filma) da predložim Divu za ulogu, a ostatak je povijest. Moram reći da sam osobno vrlo ponosan na rezultat koji je postigla i sretan sam što mogu reći da je pred njom velika budućnost pred kamerom'', ispričao je Ravić za Cro portal i dodao da će je angažirati i u svojim budućim projektima.
Pogledaji ovo Celebrity Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!
Thompsonova kći snimila svoj prvi film, evo što o njoj kažu kolege: "Ne mogu vam opisti..."
Ispričao je kako će se film ''Diva'' među ostalim promovirati na American Film Market u Los Angelesu ovog studenog te da je film privukao interes filmskih festivala u zemljama poput Bangladeša i Kostarike. Očekuju ih projekcije u Australiji, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zemlji odakle je u Hrvatsku stigla Sandra Rogić, Perković, Thompsonova supruga.
Diva Marija Perković i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram
Diva Marija Perković - 1 Foto: Matija Vuica/Instagram
Više o Divi pročitajte OVDJE.
Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Marko Perković Thompson Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova u bijeloj mini haljini zablistala na jednu od najvažnijih večeri u svom životu!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli