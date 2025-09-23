Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!

Pred kćeri Marka Perkovića Thompsona, Divom Marijom Perković, svjetla je budućnost, a to dokazuje i ova novost.

Prije nekoliko dana u Mostaru je održana premijera filma ''Diva'' redatelja Branka Perića, koji je publici predstavio dvije zanimljive glumačke pojave – iskusnu Ornelu Višticu u glavnoj ulozi i debitanticu Divu Mariju Perković, kćer Marka Perkovića Thompsona, kojoj je ovo prva filmska uloga.

Film u trajanju od 100 minuta snimljen je uz podršku Hrvatskog narodnog sabora BiH, a stoje iza njega produkcijske kuće SPFilm Production i Majestic. Uz Višticu, u filmu nastupaju i Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Ivan Šagolj, Valentin Perković i drugi.

A ponosni otac Thompson sad je podijelio i još jednu veliku vijest. Film s njegovom mezimicom imat će projekcije u Australiji, Kanadi, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i na drugim mjestima širom svijeta.

Pogledaji ovo Celebrity Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput

Otkrio je to uz link na intervju s redateljem Steveom Ravićem koji je za Divu imao samo riječi hvale.

Diva Marija Perković - 3 Foto: Matija Vuica/Instagram

Ornela Vištica - 9 Foto: Instagram

''Njezina mama Sandra mi je na to ukazala i od tada sam joj posvetio pažnju. Vidio sam da ne samo da ima strast prema glumi i nastupanju, već i volju, odlučnost i, što je najvažnije, veliki talent. Pomislio sam da je ovo pravi projekt i pravi trenutak za njen debi, pa sam nazvao Branka (Perića, redatelja filma) da predložim Divu za ulogu, a ostatak je povijest. Moram reći da sam osobno vrlo ponosan na rezultat koji je postigla i sretan sam što mogu reći da je pred njom velika budućnost pred kamerom'', ispričao je Ravić za Cro portal i dodao da će je angažirati i u svojim budućim projektima.

Pogledaji ovo Celebrity Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!

Thompsonova kći snimila svoj prvi film, evo što o njoj kažu kolege: "Ne mogu vam opisti..."

Ispričao je kako će se film ''Diva'' među ostalim promovirati na American Film Market u Los Angelesu ovog studenog te da je film privukao interes filmskih festivala u zemljama poput Bangladeša i Kostarike. Očekuju ih projekcije u Australiji, Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zemlji odakle je u Hrvatsku stigla Sandra Rogić, Perković, Thompsonova supruga.

Diva Marija Perković i Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Diva Marija Perković - 1 Foto: Matija Vuica/Instagram

Više o Divi pročitajte OVDJE.

Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zvijezda Kumova u bijeloj mini haljini zablistala na jednu od najvažnijih večeri u svom životu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli