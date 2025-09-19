Thompsonova kći debitirala na filmskom platnu, Mate Bulić imao je posebne riječi hvale!

Povodom premijere oglasio se obiteljski prijatelj Perkovićevih, pjevač Mate Bulić, i to putem društvenih mreža.
"Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu Diva. Uživali smo, a tebe mila moja očekuje velika karijera. Bravo! vole te tvoji Bulići", poručio je uz fotografiju na kojoj pozira s Divom, njezinom majkom Sandrom i ocem Markom.
Film u trajanju od 100 minuta snimljen je uz podršku Hrvatskog narodnog sabora BiH, a stoje iza njega produkcijske kuće SPFilm Production i Majestic. Uz Višticu, u filmu nastupaju i Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Ivan Šagolj, Valentin Perković i drugi.