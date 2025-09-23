Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!

Nataša Bekvalac jedno je od najpoznatijih glazbenih imena na našoj estradi, a ovo je njena životna priča.

Popularna regionalna pjevačica Nataša Bekvalac ovih dana napunit će 45 godina.

Svoj rođendan najavila je na Instagramu uz video na kojem šeće uz bazen.

''Za 3 dana mi je rođendan'', napisala je sretno.

Njen mladolik izgled oduševio je pratitelje, a brojni ne mogu vjerovati koliko zapravo godina ima. Zbog izgleda tepaju joj da je srpska Barbie.

''Ljepoto'', ''Moja najdraža'', ''Kao djevojka'', pišu joj pratitelji.

Nataša Bekvalac rođena je 25. rujna 1980. godine u Novom Sadu, gdje je i odrasla. Dolazi iz sportsko-umjetničke obitelji – otac Dragoljub bio je nogometni trener, a majka Mira balerina. Nataša ima i stariju sestru Draganu, kao i mlađu Kristinu, koja je također poznata pjevačica. Odmalena je pokazivala interes za glazbu i scenski nastup, što je kasnije obilježilo njezinu karijeru.

Nataša Bekvalac - 4 Foto: A. H./ATAImages

U svojoj karijeri izdala je brojne hitove, ali najpoznatija pjesma koju zna baš svatko je ''Nikotin''.

Privatni život Nataše Bekvalac često je bio u centru pažnje javnosti. Posebno se pisalo o njezinim brakovima i razvodima, kojih je bilo čak tri.

Prvi brak sklopila je 2001. godine s vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, s kojim ima kćer Hanu. Par se razveo 2008. godine. Drugi brak bio je s poduzetnikom Ljubom Jovanovićem, no trajao je kratko i završio razvodom. Treći brak sklopila je 2015. godine s IT stručnjakom Lukom Lazukićem, s kojim je dobila drugu kćer Katju. Taj brak završio je burno 2018. godine nakon incidenta zbog kojeg je podnijela zahtjev za razvod.

Nataša Bekvalac - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu ulogu u njezinu životu imaju kćeri Hana i Katja. Nataša je više puta naglašavala da joj je majčinstvo najveća životna radost i pokretačka snaga. Upravo kroz ulogu majke uspjela je pronaći balans između karijere i privatnog života.

Nataša je danas aktivna i na estradi i na društvenim mrežama, gdje otvoreno dijeli dijelove iz privatnog života, ali i svoje stavove o ljubavi, ženama i borbi za vlastitu sreću. Za nekoliko dana napunit će 45 godina i smatra se jednom od najutjecajnijih pop-pjevačica u regiji, ali i simbolom ženske snage i istrajnosti.

