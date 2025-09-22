Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene

Ana Kurnjikova snimljena je sa sinom Nicolasom u šetnji Miamijem, nekoliko tjedana nakon što su mediji objavili da čeka četvrto dijete s Enriqueom Iglesiasom.
Nedavno su mediji pisali kako par, koji je već dva desetljeća zajedno, čeka četvrto dijete, a novije fotografije 44-godišnje Ruskinje to bi mogle i potvrditi.
Kurnjikova je fotografirana kako sa sinom Nicolasom odlazi iz škole te je izgledala leženo i sportski - u crnim tajicama, širokoj majici spuštenog ramena, sa sunčanim naočalama i kosom svezanom u visoki rep. U ruci je nosila vrećicu s namirnicama, dok je drugom čvrsto držala sina koji je nosio školsku uniformu, ruksak i bocu vode.
Ono što su njezini fanovi odmah uočili jest da je njezina majica izgledala predimenzionirano, zbog čega se može zaključiti kako još uvijek skriva trudnoću, unatoč tome što je već na polovici trudnoće.
Bivša sportašica i pjevač su poznati po tome što čuvaju svoju privatnost, a osim Nicolasa, imaju i kćeri Mary i Lucy.
