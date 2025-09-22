Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene

Ana Kurnjikova snimljena je sa sinom Nicolasom u šetnji Miamijem, nekoliko tjedana nakon što su mediji objavili da čeka četvrto dijete s Enriqueom Iglesiasom.

Jedna od najljepših tenisačica svih vremena Ana Kurnjikova posljednjih godina živi povučeno u Miamiju sa svojim aprtnerom Enriqueom Iglesiasom i troje djece.

Nedavno su mediji pisali kako par, koji je već dva desetljeća zajedno, čeka četvrto dijete, a novije fotografije 44-godišnje Ruskinje to bi mogle i potvrditi.

Ana Kurnjikova - 4 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 2 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 5 Foto: Profimedia

Kurnjikova je fotografirana kako sa sinom Nicolasom odlazi iz škole te je izgledala leženo i sportski - u crnim tajicama, širokoj majici spuštenog ramena, sa sunčanim naočalama i kosom svezanom u visoki rep. U ruci je nosila vrećicu s namirnicama, dok je drugom čvrsto držala sina koji je nosio školsku uniformu, ruksak i bocu vode.

Galerija 35 35 35 35 35

Ana Kurnjikova - 6 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet

Ono što su njezini fanovi odmah uočili jest da je njezina majica izgledala predimenzionirano, zbog čega se može zaključiti kako još uvijek skriva trudnoću, unatoč tome što je već na polovici trudnoće.

Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias - 3 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias - 2 Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova i Enrique Iglesias - 7 Foto: Profimedia

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Bivša sportašica i pjevač su poznati po tome što čuvaju svoju privatnost, a osim Nicolasa, imaju i kćeri Mary i Lucy.

O njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

Zbog Iglesiasa je napustila rusku hokejašku legendu, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lijepa Jolina kći objavila je fotografiju s dečkom, za to je imala poseban povod

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Brutalan pogled pao je u zaborav zbog mame bivšeg hajdukovca u haljini s opakim izrezom

Pogledaji ovo Celebrity Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge

Pogledaji ovo Celebrity Nisu se uspjeli potpuno sakriti! Šime ukrao Maji poljubac na rođendanskoj fešti