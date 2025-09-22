Lijepa Jolina kći objavila je fotografiju s dečkom, za to je imala poseban povod

Iva Čagalj objavila je fotografiju s dečkom Davidom kako bi proslavila godinu dana veze.

Iva Čagalj, najstarija kći jednog od najomiljenijih pjevača naše estrade Joška Čaglja Jole, pohvalila se na svojim društvenim mrežama fotografijom s dečkom Davidom.

Povod zajedničkoj fotografiji na kojoj se ljube na jednom koncertu bila je njihova prva godišnjica veze, a na njoj je stavila samo kratki opis.

"Jedna godina sreće", napisala je na fotografiji sve popularnija Iva, koja na profilima na društvenim mrežama ima preko 110 tisuća pratitelja.

Najstarija Jolina kći protekli mjesec je napustila roditeljski dom kako bi započela svoje fakultetsko obrazovanje u Zagrebu, gdje živi i David, o kojem se jako malo zna.

"Definitivno, on nije za kamere, to uvijek govori. Ovo mu je sve novi svijet otkad je sa mnom", izjavila je Iva jednom prilikom, dodavši kako se on ne voli eksponirati u javnosti.

