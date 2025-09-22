Kako je princeza Diana zamalo zaigrala u nastavku filma Tjelohranitelj s Kevinom Costnerom?

Gotovo tri desetljeća nakon premijere filma The Bodyguard, i dalje se otkrivaju detalji o njegovu nikad snimljenu nastavku. Naime, Kevin Costner želio je u glavnoj ulozi vidjeti – princezu Dianu. Iako se činilo nevjerojatno, Diana je doista razmišljala o toj ponudi, no sve je ostalo samo na razgovorima.

Nakon golemog uspjeha filma The Bodyguard iz 1992., u kojem su glavne uloge tumačili Kevin Costner i Whitney Houston, pojavile su se glasine da se planira nastavak u kojem bi glumila princeza Diana.

Galerija 23 23 23 23 23

Iako se to činilo nemogućim, Costner je potvrdio da je preko Sarah Ferguson razgovarao s Dianom te joj iznio ideju o nastavku u kojem bi radnja bila isprepletena s njezinim likom.

Princeza Diana - 6 Foto: Profimedia

Potvrde iz kruga bliskih suradnika

Nedavne tvrdnje dodatno je naglasio i bivši Diani­nin batler Paul Burrell. U svojoj knjizi The Royal Insider napisao je da je Diana odbila ponudu da zakorači u profesionalni svijet glume, u kojem će se kasnije okušati njezina buduća snaha Meghan Markle.

Burrell navodi da je upravo on spojio Dianu i Costnera:

''Primio sam poziv gospodina Costnera i proslijedio ga Diani u dnevnoj sobi. Čuo sam njezin smijeh dok je govorila: ‘Ali ja ne znam pjevati! Što bi se od mene očekivalo? Nisam sigurna, ali u redu, pošaljite mi scenarij i obećavam da ću ga pogledati''.

Princeza Diana Foto: Profimedia

Dodao je kako je Costner obećao da će film biti ukusno napravljen te da će paziti na nju. Diana se nasmijala i zaključila: Bio je toliko šarmantan, ali ne može biti ozbiljan''.

Ipak, scenarij za The Bodyguard II je stigao, no ona ga nikada nije prihvatila.

Costnerova verzija priče

Kevin Costner je prvi put o otkazanom nastavku govorio 2012. godine. Tada je otkrio da je radnja trebala pratiti njegov lik koji štiti princezu od stalkera i paparazza, a njihov bi se odnos kasnije pretvorio u romansu.

Costner tvrdi da je Diana u početku bila zainteresirana, čak mu je rekla: ''Moj se život uskoro mijenja''.

Princeza Diana - 1 Foto: Profimedia

Prilikom drugog razgovora dogovorili su da u filmu postoji i scena poljupca.

Film The Bodyguard bio je jedan od najunosnijih hitova ranih 1990-ih, s više od 300 milijuna funti zarade u svijetu. Soundtrack je prodan u više od 42 milijuna primjeraka, ponajviše zahvaljujući Whitney Houston i njezinoj izvedbi pjesme I Will Always Love You.

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

Ironično, uloga koju je Houston igrala prvotno je bila napisana za Dianu Ross, a uspjeh filma Houston je nakratko lansirao među najplaćenije glumice na svijetu.

Zaoštravanje odnosa s kraljevskom obitelji

Prema Costneru, ideja za nastavak navodno je nastala tijekom putovanja u Kinu na kojem su bili on, Diana, vojvotkinja od Yorka i hongkonški ugostitelj David Tang. No nakon Diani­ne smrti 1997., Costner je ispričao kako se njegov odnos s kraljevskom obitelji pogoršao.

Princeza Diana Foto: Afp

Gostujući kod Howarda Sterna rekao je: ''Kraljevska obitelj se okrenula protiv mene i postalo je ružno. Pustio sam to neko vrijeme, ali sve je išlo na gore''.

Dodao je kako je morao kontaktirati Sarah Ferguson, koja ga je i povezala s Dianom, da bi smirio situaciju.

''Rekao sam im da je priča istinita i da prestanu jer ako ne prestanu, ja ću početi govoriti javno''.

Privatni trenuci i neočekivana otkrića

Costner se prisjetio i samih razgovora s Dianom.

''Rekao sam joj: ‘Radim Bodyguard II i mislim da mogu priču izgraditi oko tebe. Bi li bila zainteresirana?''. A ona je odgovorila: ‘Da, moj se život uskoro mijenja.’”

Dodao je da je Diana bila vrlo draga i iskrena. ''Drugi put kad smo pričali pitala me hoće li biti scena poljupca, pa sam je ja pitao želi li da bude, a ona je rekla da želi, na što sam ja rekao da ćemo onda to i napraviti.

Godinama kasnije, dok je boravio u Velikoj Britaniji, Costner se sastao s princom Williamom.

Princeza Diana - 3 Foto: Profimedia

''Prva rečenica koju mi je rekao bila je - Znaš, moja mama je bila malo zaljubljena u tebe.

Kevin se prisjetio da je pocrvenio i rekao da zna.

''Razgovarali smo pola sata. Nikad neću otkriti o čemu, ali bilo je vrlo dirljivo'', zaključio je glumac.

Nakon tragične smrti princeze Diane 1997. godine, Costner je priznao da „nije mogao zamijeniti princezu Di” i film nikada nije snimljen.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zajednička fotografija bivše loto djevojke i holivudske zvijezde zapalila internet: "Nova ljubav?"