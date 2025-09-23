Pretraži
poput boginje

Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!

Piše J. C. , Danas @ 09:19 Celebrity komentari
Maya Jama - 3 Maya Jama - 3 Foto: Profimedia

Maya Jama ponovno je oduševila neobičnim lookom, njena haljina istaknula je svaku oblinu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Životna priča Nataše Bekvalac
kao djevojčica!
Ma je li moguće? Ljudi ne vjeruju koliko godina ima Nataša Bekvalac!
Providna haljina Maye Jame ukrala dah prisutnima na London Fashion Weeku
poput boginje
Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!
Preminuo je američki glumac Michael Heslin
imao samo 35 godina
Mogli su ga spasiti? Glumac preminuo u hotelu, nije mu pružena prva pomoć
Kako je princeza Diana zamalo zaigrala u filmu Kevina Costnera nakon uspjeha hita The Bodyguard
Otkriveni detalji razgovora
Kako je princeza Diana zamalo zaigrala u nastavku filma Tjelohranitelj s Kevinom Costnerom?
Ana Kurnjikova u šetnji sa sinom
Pogled izbliza
Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Maja Šuput pred gostima slagala svoju rođendansku tortu
ništa bez spektakla!
Pogledajte kako je Maja Šuput pred gostima slagala vlastitu rođendansku tortu!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Veliki napad dronovima na Moskvu
Veliki napad
Moskvom odjekuju eksplozije: Dronovi zasuli rusku prijestolnicu
Otkriveno tajno značenje geste koju je Kirkova udovica pokazala na komemoraciji
Oprostila ubojici
Društvene mreže gore: Otkriveno tajno značenje geste koju je rukom pokazala Kirkova udovica
Sabor ovaj tjedan o paketu izmjena pravosudnih zakona
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
show
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
Održan sprovod Mirka Gašparovića Mirke iz Najboljih hrvatskih tamburaša
odlazak uz glazbu
Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
zabava
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo rijetki kvizaši briljiraju u svim kategorijama – jeste li među njima?
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
Svaka čast na kreativnosti
Cisterna s Ugljana urnebesnim natpisom nasmijala društvene mreže
tech
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Lamine Yamal drugu godinu zaredom osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača
Bravo!
Lamine Yamal ispisao povijest: Ovo nitko nije uspio prije njega!
Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku ma*erinu više"
Bio je iznerviran
VIDEO Domagoj Vida izgubio živce, navijač sve snimio: "Ajde u pi*ku materinu više"
tv
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
MasterChef: Večeras ne propustite posljednju audicijsku epizodu MasterChefa!
NAPETO!
Kandidati odlučno idu po preostale pregače: "U ljubavi, ratu i MasterChefu je sve dozvoljeno!"
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
Ručak za 2 dana
Jednostavno, a neodoljivo: Recept za zapečenu tjesteninu sa sirom i šunkom
novac
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Uvijek dobar tajming
Warren Buffet ostvario ogromne zarade na BYD-u, a sada se sasvim povukao
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
lifestyle
Ponuda jakni od (umjetne)brušene kože za jesen 2025.
IZGLEDAJU ODLIČNO
Već od 14 eura: 15 jakni od (umjetne) brušene kože koje ćete nositi cijelu jesen
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
Stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
"TO MI JE PRESKUPO"
Sedam stvari koje se ne usudimo reći svojoj frizerki
sve
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Lamine Yamal drugu godinu zaredom osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača
Bravo!
Lamine Yamal ispisao povijest: Ovo nitko nije uspio prije njega!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene