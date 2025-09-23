Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!

Maya Jama ponovno je oduševila neobičnim lookom, njena haljina istaknula je svaku oblinu.
U noćnom izlasku koji je privukao pažnju, britanska voditeljica i trendseterica Maya Jama ponovno je pokazala zašto je modna ikona.3 vijesti o kojima se priča kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme! miljenica kritičara Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet odlazak uz glazbu Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Poglede prisutnih Maya je ukrala u crnoj haljini prozirnog materijala, a kroj sljubljuje preko oblina, naglašavajući siluetu na dojmljiv način.
Maya Jama - 4 Foto: Profimedia
Maya Jama - 1 Foto: Profimedia
Maya Jama - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Mogli su ga spasiti? Glumac preminuo u hotelu, nije mu pružena prva pomoć
Donji dio haljine je pak ukrašen neobičnim resama koje daju volumen i dramatičan efekt.
Maya Jama - 5 Foto: Profimedia
Maya Jama - 6 Foto: Profimedia
Tko je Maya Jama?
Maya Indea Jama rođena je 14. kolovoza 1994. godine u Bristolu, Engleska. Karijeru je započela kao tinejdžerica, radeći na kanalima poput MTV-a, radeći kao DJ na Rinse FM, te kasnije na BBC Radio 1.
Maya Jama - 1 Foto: Instagram
Maya Jama - 2 Foto: Instagram
Danas je poznata kao voditeljica popularne emisije ''Love Island''.
Osim televizijskog rada, Maya se ostvarila i u modnom i beauty biznisu: ima vlastitu liniju maski za lice, radila je kolekcije odjeće surađujući s poznatim brendovima poput.
Maya Jama - 10 Foto: Instagram
Maya Jama - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Za koga će ovaj kviz o Maji Šuput biti raj, a kome će postati pakao?
Mayu na Instagramu prati 3,2 milijuna ljudi s kojima svakodnevno dijeli svoje fotografije.
Galerija 12 12 12 12 12
1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Zanimljivosti Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Pogledaji ovo Celebrity Lijepa Jolina kći objavila je fotografiju s dečkom, za to je imala poseban povod