Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!

Maya Jama ponovno je oduševila neobičnim lookom, njena haljina istaknula je svaku oblinu.

U noćnom izlasku koji je privukao pažnju, britanska voditeljica i trendseterica Maya Jama ponovno je pokazala zašto je modna ikona.

Poglede prisutnih Maya je ukrala u crnoj haljini prozirnog materijala, a kroj sljubljuje preko oblina, naglašavajući siluetu na dojmljiv način.

Maya Jama - 4 Foto: Profimedia

Maya Jama - 1 Foto: Profimedia

Maya Jama - 2 Foto: Profimedia

Donji dio haljine je pak ukrašen neobičnim resama koje daju volumen i dramatičan efekt.

Maya Jama - 5 Foto: Profimedia

Maya Jama - 6 Foto: Profimedia

Tko je Maya Jama?

Maya Indea Jama rođena je 14. kolovoza 1994. godine u Bristolu, Engleska. Karijeru je započela kao tinejdžerica, radeći na kanalima poput MTV-a, radeći kao DJ na Rinse FM, te kasnije na BBC Radio 1.

Maya Jama - 1 Foto: Instagram

Maya Jama - 2 Foto: Instagram

Danas je poznata kao voditeljica popularne emisije ''Love Island''.

Osim televizijskog rada, Maya se ostvarila i u modnom i beauty biznisu: ima vlastitu liniju maski za lice, radila je kolekcije odjeće surađujući s poznatim brendovima poput.

Maya Jama - 10 Foto: Instagram

Maya Jama - 4 Foto: Instagram

Mayu na Instagramu prati 3,2 milijuna ljudi s kojima svakodnevno dijeli svoje fotografije.

