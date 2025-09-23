Mogli su ga spasiti? Glumac preminuo u hotelu, nije mu pružena prva pomoć

Mladi glumac Michael Heslin tragično preminuo nakon srčanog udara, nije mu pružena prva pomoć.

Glumac Michael Heslin (35) preminuo je od iznenadnog srčanog udara tijekom rođendanskog putovanja u Las Vegas nakon što osoblje restorana navodno nije izvelo reanimaciju (CPR) — pa čak i spriječilo ženu da mu pokuša spasiti život.

Srušio se u restoranu Javier’s u hotelu ARIA na Stripu u lipnju dok je slavio s mužem Scottyjem Dynamom i prijateljima.

Njegov suprug sada je podnio tužbu za protupravnu smrt, optužujući restoran da je dopustio tragediju koja se mogla izbjeći i ističući brojne višestruke propuste u pružanju pomoći koja spašava život, prenosi Daily Mail.

Tužba podnesena 18. rujna tvrdi da osoblje nije učinilo ništa dok je Heslin pokazivao očite znakove medicinske nužde te da su čak nasilno ometali gošću koja je pokušala izvesti CPR.

Iako je restoran imao defibrilator (AED), navodno ga nitko nije donio, a Heslinovi prijatelji kažu da su bili nasilno izbačeni iz objekta dok se odvijala drama.

Tužba navodi pet osnova: protupravna smrt; gubitak bračne zajednice; nemar; nemarno zapošljavanje, zadržavanje, obuka i nadzor; te grubi nemar, prema pisanju Las Vegas Review Journala.

Također se tvrdi da su nakon što je osoblje spriječilo gošću da pomogne Heslinu, njegovi prijatelji bili izloženi prijetnjama uhićenjem jer su pokušali intervenirati i pružiti pomoć.

Kada su prijatelji pokušali snimiti incident, zaposlenici su navodno zahtijevali da obrišu svoje videozapise.

Tužba traži odštetu veću od 30.000 dolara, troškove sprovoda i kaznenu odštetu, uz tvrdnju da je Heslinova smrt bila izravna i neposredna posljedica djela i propusta optuženih.

Heslinov muž objavio je na Instagramu nakon njegove smrti da je to bio potpuni šok, navodeći da je bio mlad, u savršenom zdravlju, a liječnici nemaju objašnjenje za ono što se dogodilo.

''Michael je bio briljantan, nesebičan, talentiran i pravi anđeo čuvar'', napisao je Dynamo.

''Bio je prva osoba koju bi svi nazvali da podijele lijepe vijesti, a savršena osoba kojoj bi se obratili kada im je trebao oslonac ili najbolji savjet. Bio je doista najdraži, najbrižniji i najvoljeniji čovjek na svijetu, a iz svih koji su ga upoznali izvlačio je ono najbolje.''

Dynamo je rekao da ga je Heslin vlastitim snagama proveo kroz više rundi borbe s rakom i da je upoznavanje njega bila najbolja stvar koja mu se ikada dogodila.

Dodao je da su samo tjedan dana prije Heslinove smrti bili u ranim fazama planiranja obitelji i redovito su dijelili omiljena imena za svoju buduću djecu.

''Uvijek si govorio da osjećaš da si stvoren da budeš otac, i potpuno se slažem s tim. Bio bi najdivniji otac na svijetu. Ako ikada postanem tata, nazvat ću sina po tebi i nadati se da ću ga uspjeti odgojiti da postane barem upola čovjek kakav si ti bio.''

Dodao je i da je Heslin bio darivatelj organa te da je nakon smrti darovao život četirima različitim obiteljima.

