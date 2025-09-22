Ana Rucner o najgorim komentarima na račun mršavosti: ''Skeletu odurni. Kako netko to može napisati?''

Da Ana Rucner ima zavidnu karijeru u Kini, nije novost. Godinama već ondje ima status zvijezde, a za koji dan ponovno će otputovati u Aziju. Što se još novo kod nje događa te zašto je odlučila otvoreno progovoriti o negativnim komentarima na račun njezine mršavosti, podijelila je s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin.

''Mršava sam da, možda bi trebala imati koju kilu više, mama mi to stalno govori daj se zdebljaj, ali mama mi to može reći'', govori Ana Rucner.

Mama može, ali netko nepoznat, nerijetko i s lažnog profila - ne može, odnosno ne bi trebao. Ana Rucner susrela se s različitim prilično negativnim komentarima na društvenim mrežama na račun svoje mršavosti, a jedan je bio okidač da o ovoj temi javno progovori.

''Skeletu odurni, ovako nešto ja sam to pogledala i reko što je ovo?? Počela sam se smijati jer je zapravo smiješno, kako to možeš nekome napisati, tko si ti, zašto? Ja to nikad ne bi sa svoje 42 godine niti ranije a kamoli danas kao jedna zrela žena, ne bi niti u šali nekom rekla nikome'', govori Rucner.

ašto? To je pravo pitanje. Zašto neki ljudi imaju potrebu ostavljati ružne komentare, ne mareći o posljedicama?

''Kad si mlada djevojka i nesigurna u sebe puno nesigurnija nego jedna zrela žena, takav komentar te može jako pogoditi i srušiti ti samopouzdanje'', govori Rucner.

Na Anino samopouzdanje ovakvi komentari nemaju utjecaj, ali je ljuti potreba da ih netko uopće odluči napisati.

''Nemojte ljudi više vrijeđati, pa djeca vam to čitaju. Gledaj se kak si debela ili kak si mršava, na što to ličiš, tko je u današnjem 21. stoljeću educiran imalo tako se ne razgovara. Ovo nisu lijepe stvari za one koji to čitaju jer stvaramo generaciju nasilnih klinaca'', zaključila je.

Naša najuspješnija violončelistica oduvijek je vitka, a tjelovježba je za posao kojim se bavi jako važna.

''Uvijek, vježbanje, održavanje forme, vučem prazne žice, bilo što, nema pauze''.

Nema pauze ni kad su kućanski poslovi u pitanju i tu se, kaže, nikad ne izvlači kako "čuva prste" za sviranje.

''Nema toga, ne, perem, spremam, usisavam, ok ne kuham toliko jer mi je dijete veliko pa jede svatko gdje stigne'', kaže.

Povremeno i boksačke rukavice završe na njezinim rukama. Boks joj je ispušni ventil, a videospot za svoju novu glazbenu numeru "Oro Rucner" snimala je u ringu.

''Povezala sam je s boksanjem jer je boks vrlo dinamičan, za mene amatera vrlo nepredvidiv i cijelo tijelo radi i svaka emocija se plati i koncetracija i moraš biti u snazi naravno, a to je i glazba i onda sam uz njih i ja postala jako strpljiva''.

Prije nekoliko dana objavila je i novi album naziva "Balkanija".

''Ima i vokala i violončela, ima i trubača i Makeodnije i Bugarske i Rumunjske, cijeli Balkan je tu'', kaže.

Anina glazba odavno je prepoznata izvan Balkana. U Kini je ona prava zvijezda.

''Ono što mi se sviđa kod Kineza je njihova umjerenost, poniznost u svemu, ogromno strpljenje''.

A još jedna stvar koja je drugačija u Šangaju, gdje najčešće boravi, od Europe, su cijene.

''Isto me šokiralo čim sletim u Frankfurt sendvič me košta 8 erua, a za tih 8 eura sam u Kini jela 4 dana cijene su kod njih puno prilagođenije. Za jako malo novaca možeš jako dobro jesti, povoljne su cijene masaža, ekstenzije trepavica, manikura, pedikura i na svakih 100 metara je salon i cijena je puno niža''.

U Kini provodi dobar dio godine, a ondje joj najviše nedostaje devetnaestogodišnji sin Darian, na kojeg je itekako ponosna.

''Možeš se pouzdati u njega, odgovoran je, iskren je, dobar je, zapravo želim samo da bude sretan, da radi ono što voli i dao mu Bog zdravlja, kad imaš zdravlja imaš sve'', govori Ana.

S novim albumom u rukama, Ana uskoro kreće ponovno put Kine, a njezin glavni suputnik, kao i obično, bit će - violončelo.

