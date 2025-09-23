Zvijezda Kumova u bijeloj mini haljini zablistala na jednu od najvažnijih večeri u svom životu!

Na svečanoj proslavi obilježavanja 15 godina Kazališta Moruzgva, koje se održalo uz puno emocija i ponosa, posebnu je pažnju privukla glumica Ecija Ojdanić u bijeloj minici koja je istaknula njenu vitku figuru.

Kad je glumica i producentica Ecija Ojdanić prije 15 godina osnovala Kazalište Moruzgva, rijetki su mogli predvidjeti da će ova hrabra nezavisna priča prerasti u jedno od najprepoznatljivijih kazališnih imena u Hrvatskoj. Voditi nezavisno kazalište u zemlji gdje je kultura često na margini – pravi je izazov. To znači stalna borba za publiku, prostor i sredstva, ali i za umjetničku slobodu.

Jučer je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema svečano obilježeno 15 godina rada Kazališta Moruzgva, a proslava je bila prava sublimacija svega što Moruzgva predstavlja.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ecija Ojdanić - 3 Foto: PR

Od smijeha do suza, od nostalgije do ponosa, od umjetnosti do prijateljstva – na jednom se mjestu spojilo sve ono što čini duh Moruzgve: strast, predan rad, duhovitost, emocija i, iznad svega, snažno zajedništvo. Publika i umjetnici, predivni ljudi koji su dio Moruzgvinih 15 godina, slavili su zajedno, potvrđujući da je Moruzgva puno više od kazališta – sigurna luka i mjesto gdje se umjetnost doživljava srcem.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Proslavu nisu propustili Siniša Popović, Barbara Nola, Ana Begić Tahiri, Daria Lorenci Flatz, Anita Matić Delić, Sanja Milardović, Domagoj Ivanković, Lovre Kondža, Petra Svrtan, Matija Šakoronja, Filip Detelić, Mirna Mihelčić, Ksenija Marinković, Frano Mašković, Korana Ugrina, Nina Violić i Goran Grgić, koji su zajedno s publikom slavili uspjeh jedne od najvažnijih nezavisnih kazališnih priča u Hrvatskoj.

U proteklih petnaest godina Moruzgva je ostvarila 20 premijera (od čega 15 praizvedbi), ukupno 1458 izvedbi koje je pogledalo više od 400.000 gledatelja. Predstave Moruzgve poznate su po društveno relevantnim temama ispričanim sa savršenom dozom humora, a misija je od prvog dana ostala ista – poboljšati svijet kroz čistu umjetnost.

Ecija Ojdanić - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ecija Ojdanić, Lovre Kondža i Domagoj Ivanković Foto: PR

''Krenula sam doslovno iz ničega – bez prostora, bez sredstava i bez sigurnosti. Imala sam samo vjeru, puno entuzijazma i nevjerojatnu želju da stvorim kazalište koje će ljudi zavoljeti. Danas, kada vidim pune dvorane i publiku koja se smije i plače s nama, znam da se svaka prepreka isplatila. Moruzgva je moj san koji je postao stvarnost'', istaknula je Ecija Ojdanić, osnivačica i umjetnička ravnateljica.

Ecija je okupljene oduševila svojim izgledom u bijeloj mini-haljina koja je istaknula njenu vitku figuru.

Na proslavi su dodijeljene i posebne nagrade, osmišljene kao duhovita i emotivna priznanja umjetnicima i suradnicima. Ana Begić Tahiri ponijela je nagradu Kazališna maratonka, a Matija Šakoronja Kazališni maratonac za najveći broj izvedbi. Redatelji Krešimir Dolenčić i Ivan Leo Lemo nagrađeni su za najviše režija, podsjetivši na svoje nezaboravne predstave – od Brodolomki do Gole u kavezu. Dramaturginja Ana Tonković Dolenčić nagrađena je za najviše dramaturgija, a Barbara Nola, koja je uz Moruzgvu od prvog dana, ponijela je titulu Stupa Moruzgve. Posebno priznanje pripalo je i predstavi Brodolomke, koja je nagrađena kao Hit sezone. A to je tek dio priznanja koje su Moruzgvini umjetnici zaslužili u ovih 15 godina rada.

Ecija Ojdanić i Ana Begić Tahiri Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Ove jeseni Moruzgva ulazi u novu fazu: 12. listopada u Gavelli premijerno će izvesti predstavu ''Parazitska posla'', a 24. studenoga u zagrebačkoj Scenoteci slijedi premijera ''Umjetnička inteligencija''. Time Moruzgva jubilej obilježava ne samo pogledom unatrag, već i hrabrim korakom prema budućnosti.

