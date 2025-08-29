"Ništa nije slutio": Zvijezda "Kumova" otkrila detalje iznenađenja za supruga

Ecija Ojdanić pokazala je kako je njezin suprug Robert ostao iznenađen zabavom iznenađenja povodom njegovog 50. rođendana.

Suprug zvijezde serije "Kumovi" Ecije Ojdanić Robert Orhel proslavio je svoj 50. rođendan. Tim povodom naša glumica je svom partneru priredila zabavu iznenađenja, a sada je otkrila i kako se sve odvijalo.

Kako je ispričala u objavi na Instagramu, Robert je očekivao manju zabavu s najbližim ljudima, a iznenadili su ga prijatelji iz različih krajeva Hrvatske.

"Iz videa je razvidno da je SURPRISE party u potpunosti uspio… Slavljenik ništa slutio nije. Očekivao je malu predrođendansku obiteljsku zabavu, a iznenadilo ga je 50-ak prijatelja koji su doputovali iz raznih dijelova Hrvatske", napisala je Ecija. "I zato, veliko HVALA, svakom pojedinačno, što su ovu proslavu učinili našem Robiju nezaboravnom. Robi (i ja) stvarno imamo moćnu gomilu ljudi oko sebe. I zato smo sretni, bogati i zahvalni ljudi. Jedino što nisam predvidjela predinfarktno stanje koje je prouzročilo iznenađenje, kod skavljenika, organizatorice i još par prisutnih. Srećom, svi smo preživjeli."

Ecija i Robert su u braku od 2009. godine, a zajedno imaju sina Jakova, dok glumica poznata po ulozi Mirjane Bogdan iz ranijeg braka ima i kćer Cvitu. Svojedobno je ispričala kako su se upoznali dok je njezin život bio bolan i razored kao cunamija.

