Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli

Dara Bubamara istaknula je bujni dekolte u napetom svilenom grudnjaku.
Popularna folk-pjevačica Dara Bubamara ponovno je dokazala da je prava modna ikona kada su u pitanju smjela i upečatljiva izdanja.3 vijesti o kojima se priča kakva fešta je to bila! Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme! miljenica kritičara Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet odlazak uz glazbu Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge
Na najnovijim fotografijama pojavila se u vatreno crvenoj kombinaciji koja je istaknula njezinu zanosnu figuru i bujni dekolte.
Dara Bubamara - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Dara Bubamara - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Dara je odabrala efektan set u jednoj boji: crveni sako i pripijenu suknju s halterima uparila je s korzetom koji je naglasio njezine obline. Look je dodatno začinila usklađenim detaljima – crvenim rukavicama, choker ogrlicom i čizmama u istom tonu.
Dara Bubamara - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Dara Bubamara - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput
Njezini modni odabiri često izazivaju komentare, a ovaj look zasigurno neće proći nezapaženo.
Dara Bubamara Foto: Instagram
Nedavno je podijelila fotografije u badiću koji je jedva pokrio njene bujne grudi, a pogledajte ih OVDJE.
Dom srpske folkerice vrijedan 200 tisuća eura izgleda poput palače. OVDJE ga pogledajte.
Dara Bubamara - 1 Foto: Dara Bubamara/Instagram
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Mogli su ga spasiti? Glumac preminuo u hotelu, nije mu pružena prva pomoć
1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Zanimljivosti Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je princeza Diana zamalo zaigrala u nastavku filma Tjelohranitelj s Kevinom Costnerom?