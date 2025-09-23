Tijesan grudnjak jedva je obuzdao bujne obline folkerice koju regija jako voli

Dara Bubamara istaknula je bujni dekolte u napetom svilenom grudnjaku.

Popularna folk-pjevačica Dara Bubamara ponovno je dokazala da je prava modna ikona kada su u pitanju smjela i upečatljiva izdanja.

Na najnovijim fotografijama pojavila se u vatreno crvenoj kombinaciji koja je istaknula njezinu zanosnu figuru i bujni dekolte.

Dara Bubamara - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dara Bubamara - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dara je odabrala efektan set u jednoj boji: crveni sako i pripijenu suknju s halterima uparila je s korzetom koji je naglasio njezine obline. Look je dodatno začinila usklađenim detaljima – crvenim rukavicama, choker ogrlicom i čizmama u istom tonu.

Dara Bubamara - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dara Bubamara - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput

Njezini modni odabiri često izazivaju komentare, a ovaj look zasigurno neće proći nezapaženo.

Dara Bubamara Foto: Instagram

Nedavno je podijelila fotografije u badiću koji je jedva pokrio njene bujne grudi, a pogledajte ih OVDJE.

Dom srpske folkerice vrijedan 200 tisuća eura izgleda poput palače. OVDJE ga pogledajte.

Dara Bubamara - 1 Foto: Dara Bubamara/Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Mogli su ga spasiti? Glumac preminuo u hotelu, nije mu pružena prva pomoć

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Zanimljivosti Što se skriva? Nekada najljepša sportašica više ne može pobjeći od velike promjene

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Prozirna haljina voditeljice pratila je liniju njenog tijela koje kao da je nacrtano!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je princeza Diana zamalo zaigrala u nastavku filma Tjelohranitelj s Kevinom Costnerom?