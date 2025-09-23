Svi su ga prihvatili! Splićanin Šime glavna je zvijezda fotki s proslave rođendana Maje Šuput

Šime Elez osvanuo na zajedničkim fotografijama s rođendana Maje Šuput.

Maja Šuput u društvu najbližih prijatelja i kolega proslavila je svoj 46. rođendan, a slavlje je proteklo u pravoj glazbenoj atmosferi.

Gotovo cijelog dana njezini suradnici i prijatelji objavljuju snimke s velike zabave, na kojoj je bio i markantni Splićanin Šime Elez, kojeg se posljednjih mjeseci povezuje s pjevačicom.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Nove fotografije sad je podijelio i Majin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, a svu pozornost na objavi ukrao je upravo Splićanin Šime.

Fotografije s rođendana podijelio je i sam Šime.

Usprkos tome što su posljednja tri mjeseca često zajedno, pjevačica i ekonomist koji je bio u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" nisu službeno potvrdili da su par.

Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Marko Grubnić, Maja Šuput, Šime Elez - 2 Foto: Instagram

S rođendana se pojavila i snimka na kojoj se ljube. Pogledajte ju OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Sredinom lipnja Maja je šokirala hrvatsku javnost otkrivši kako se tri mjeseca ranije nakon šest godina braka razvela od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma.

Maja Šuput Foto: Instagram

Kako je izgledala Majin rođendanska torta, pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

