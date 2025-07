Gdje je nakon razvoda bivši suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov?

Nenad Tatarinov ove godine razveo se od pjevačice Maje Šuput, a zna se kako ispunjava vrijeme nakon što su se razdvojili.

Hrvatska pjevačica Maja Šuput početkom lipnja šokirala je hrvatsku javnost objavom da su se ona i suprug Nenad Tatarinov rastali.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete, zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku te, kao i do sada, imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

Nenad je Maji Šuput prešutio njoj važnu stvar kada su se upoznali: ''I pošaljem poruku...''

Dodala je da su ostali u dobrim odnosima.

''I dalje se družimo i ljetujemo zajedno kao obitelj. Svi smo zajedno, jedna moderna obitelj, složni, veseli i živimo u zajednici kao i prije. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dijete'', rekla je Maja za Story.

Pogledaji ovo Celebrity Ma što je to svjetski popularni DJ radio na koncertu Maje Šuput? Snimljeni su i prije nastupa

Vrlo brzo nakon razvoda Maja je u javnosti pokrenula buru šuškanjima o novoj romansi s mlađahnim Splićaninom Šimom Elezom. Više pročitajte OVDJE.

A gdje je Nenad?

Nenad je godinama bio direktor hotelskog kompleksa na moru, a danas radi kao licencirani agent za nekretnine u Eurovilli.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

''Pouzdana, organizirana i perspektivna osoba, timski radnik, iskusan u upravljanju projektima u hotelijerstvu, razvoju ljudskih potencijala, financijskom planiranju i kontroli te upravljanju prodajom i marketingom. Nenad je uvijek fokusiran na ostvarenje financijskih ciljeva, implementaciju i kontrolu najviših standarda u hotelskoj industriji i radu s ljudima. Kao vrlo komunikativna osoba, uvijek motivirana za nove ideje, orijentirana na inovativnost i usmjerena na upravljanje prema cilju uz kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj, prihvaćanje izazova i rješavanje istih uz timski rad, Nenada čine idealnom osobom za projekt menadžera i voditelja naše istarske poslovnice'', opisuju ga na stranici.

Pogledaji ovo Celebrity Nove informacije o zdravlju Brucea Willisa rastužile su fanove, glumac je sve gore

Kako je izgledao Nenad Tatarinov prije nego što je upoznao Maju? Njegovao je nešto drugačiji imidž

Društvene mreže nema, a u javnosti se od objave razvoda nije pojavio.

Maja Šuput, Nenad Tatarinov i Bloom - 2 Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Drastična transformacija reality-zvijezde: Nakon godina borbe odlučila se za posljednju opciju

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vruće ljetne strasti: Milijarder i pjevačica snimljeni u strastvenom zanosu!

Pogledaji ovo Celebrity Erotski spektakl ili koncert? Lopez na udaru kritika zbog eksplicitnih scena