Kako je izgledao Nenad Tatarinov prije nego što je upoznao Maju? Njegovao je nešto drugačiji imidž

Nenad Tatarinov prije nego što se zaljubio u Maju Šuput njegovao je nešto drugačiji izgled.

Naša pjevačica Maja Šuput iznenadila je hrvatsku javnost priznanjem kako je prije nekoliko mjeseci zaključila svoj šestogodišnji brak s Nenadom Tatarinovom.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 1 Foto: Maja Šuput/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Nenad Tatarinov, već bivši suprug Maje Šuput?

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Sada već bivši suprug naše pjevačice, nije bio previše poznat javnosti prije nego što je upoznao našu pjevačicu.

Nenad Tatarinov Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nenad Tatarinov Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nenad je bio generalni direktor jednog resorta u Šibeniku, u kojem su se on i Maja i upoznali, a tada je njegovao čist izgled bez brade i s crnom ošišanom kosom.

Nenad Tatarinov Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nenad Tatarinov, 2015. godine Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U svom resortu pozirao je i za neke fotografije na kojima je nosio odijelo i mokasine, a vidljivo je kako je i tada držao do svojeg fizičkog izgleda i odjevnih kombinacija kao i danas.

Nenad Tatarinov, 2015. godine Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Inače, Maja i Nenad upoznali su se 2017. godine, a ona je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi susret.

Nenad Tatarinov, 2015. godine Foto: Tom Dubravec / CROPIX

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada otkazan koncert Mate Bulića u zagrebačkom klubu, objašnjen i razlog

Galerija 33 33 33 33 33

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

Nenad Tatarinov - 5 Foto: Cropix

Više detalja o njihovoj ljubavnoj priči saznajte OVDJE.

Par se vjenčao u svibnju 2019. godine, a fotke s bajkovitog vjenčanja pogledajte OVDJE.

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iznenadit će vas kad je objavljena posljednja zajednička fotografija Maje i Nenada. Više saznajte OVDJE.

Samo je jedan detalj dao naslutiti pravo stanje odnosa Maje i Nenada, a više saznajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Neutješna obitelj i kolege ispratili našu glazbenu legendu na vječni počinak

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Paparazzi otkrili istinu! Ovako najzgodnija sportska novinarka izgleda bez trunke fotošopa!

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput ovako je objasnila razloge rastave od Nenada Tatarinova nakon 6 godina

Pogledaji ovo Celebrity Gdje su se zaručili Maja i Nenad? S prstenom se vratila s egzotične lokacije!

Pogledaji ovo Celebrity Traže se hostese za Thompsonov koncert na Hipodromu, ovo su uvjeti koje trebaju ispuniti