Gdje su se zaručili Maja i Nenad? S prstenom se vratila s egzotične lokacije!

Nenad Tatarinov Maju Šuput zaprosio je na Maldivima nakon samo par mjeseci veze.

Maja Šuput šokirala je fanove viješću kako su se ona i Nenad Tatarinov rastali.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!", napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Maja Šuput i njezin suprug Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine. Kako je došlo do njihovog susreta, čitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonov tim objavio važne detalje o velikom koncertu: Kako će se plaćati, koliko će konobara raditi, duljina šanka...

Nakon samo par mjeseci veze, Nenad je pred Maju kleknuo na dalekim Maldivima gdje su otišli na odmor.

Maja Šuput s obitelji - 4 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput - 4 Foto: Instagram

Pjevačica je vijest o zarukama otkrila tek dva mjeseca kasnije uz fotografiju na kojoj se grle.

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pokazala prekrasnu sestru Sanju, poznatu televizijsku voditeljicu!

"Nedostaje mi moje ljeto. Ovaj dan rekla sam ''Da''. Zaručena 11.01.2018. na Maldivima", napisala je Maja na svom Instagramu.

Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput s obitelji Africi - 15 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja i Nenad vjenčali su se 11. svibnja 2019. godine u Istri, u luksuznom resortu ''Meneghetti Wine Hotel & Winery'' nedaleko Bala. Vjenčanje je bilo bajkovito, intimno sa svega 60-ak gostiju. Ceremonija je bila isključivo za odrasle što je bilo napomenuto u pozivnicama za vjenčanje, uz objašnjenje kako želi da se njezini prijatelji taj dan zabavljaju, a ne da moraju trčkarati za svojom djecom.

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova Foto: Instagram

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova Foto: Matija Habljak/Pixsell

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Američke pite šokirala priznanjem o teškoj borbi: ''Iz kante za smeće sam...''

Je li i vas šokirala vijest o njihovu razvodu, pišite u komentarima ispod teksta!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Rakitić pokazao brutalno isklesani torzo, koji je ukrasio zanimljivim tetovažama!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Paparazzi otkrili istinu! Ovako najzgodnija sportska novinarka izgleda bez trunke fotošopa!

Pogledaji ovo Celebrity Kamo je to otputovala? Naša zanosna sportska novinarka javila se sa zasluženog odmora!