Zvijezda Američke pite šokirala priznanjem o teškoj borbi: ''Iz kante za smeće sam...''

Jason Biggs, kojeg su mnogi upoznali u filmskoj franšizi "Američka pita", priznao je koliko mu je problema stvorila ovisnost o drogama i alkoholu.

Zvijezda franšize "Američka pita" Jason Biggs iznenadio je mnoge priznavši borbu s ovisnošću o drogama i alkoholu. U intervjuu za podcast Arielle Lorre 47-godišnji glumac priznao je kako je konzumirao kokain i da je njegova ovisnost išla toliko daleko da je uzimao drogu iz kante za smeće.

"Znao sam kada trebam nazvati dilera kokaina jer bih popio previše i koliko Ambiena ili benzodiazepina trebam uzeti, ovisno o količini kokaina koju sam uzeo, kako bih se smirio, ali se, nadam se, ne predozirao", izjavio je Biggs.

"Američka pita" lansirala je tada tek 19-godišnjeg Biggsa među zvijezde, koji se odmah počeo hvaliti da je imao novac u banci, kokain u džepu i nikoga tko bi mu rekao ne.

"Bilo je nevjerojatno, ali sam ujedno bio svjestan koliko je to bilo ludo", kazao je Biggs i dodao kako je tijekom tuluma konzumirao toliko kokaina i alkohola da je znao onesvijestiti se i drugi dan uopće ne pamtiti što je radio. Otkrio je da je jedno vrijeme skrivao ovisnost od supruge Jenny Mollen, kojom se oženio 2008. godine.

"Iskorištavao sam je... osjećao sam da mogu nešto skriti od nje i to sam i činio", ispričao je Biggs, poručio je kako bi ostajao budan do ranih jutarnjih sati pijući alkohol i šmrkajući kokain nakon što bi Mollen otišla spavati.

Svoje doticanje dna smatra kada je uzimao drogu iz kante za smeće. Kako je ispričao, da bi se prisilio na prestanak, odlučio je baciti vrećicu u smeće i otići spavati, no kasnije se vratio u kuhinju i povukao još jednu liniju. U drugom pokušaju bacio je vrećicu u veliki kontejner ispred kuće, no vratio se i uzeo još jednu liniju. Isti postupak ponovio je i treći put, no toga puta išao je do Sunset Bulevarda, gdje je pronašao kuću, prokopao po njihovu smeću i ubacio vrećicu u iskorištenu čašu Starbucksa.

Svoje ovisnosti riješio se 2017. godine.

"Ispostavilo se da je ovo s*anje teško. Nakon nekoliko pokušaja i padova uspio sam skupiti jednu godinu trijeznosti. Ponosan sam na to jednako kao na bilo što drugo u svom životu", ispričao je 2018. godine. "Ako se boriš, znaj da postoji pomoć. Nemoj se sramiti. Možemo ovo zajedno."

Više o toj popularnoj komediji pročitajte OVDJE.

