Kako je započela ljubavna priča Maje Šuput i Nenada Tatarinova koja ipak nije imala sretan kraj?

Ljubav Maje Šuput i Nenada Tatarinova počela je 2017. godine sasvim nenadano.

Maja Šuput šokirala je fanove viješću kako su se ona i Nenad Tatarinov rastali.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

Maja Šuput i njezin suprug Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine.

Kako je došlo do njihova susreta, Maja je pričala nekoliko puta, ali jedan detalj tek je kasnije otkrila. Nenad joj je nešto tajio.

''Moja najveća ljubav su hoteli, ja najviše na svijetu volim spavati u hotelima i gdje ću ja nekog upoznati nego u hotelu? Nenad je bio direktor hotela, mi smo se upoznali i ništa se nije dogodilo, sve profesionalno, poslao mi je bocu nekog šampanjca u sobu kao VIP gostu… Pa sam ja došla i druge godine, a treće godine sam već bila toliko popularna na Instagramu da sam birala destinacije koje mi trebaju za Instagram'', započela je Maja.

Maja Šuput - 4 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

''I kako sam imala njegov broj, ja njemu pošaljem poruku da dolazim u njegov hotel s prijateljicom i pitam je li imaju one napuhance. Tad su bili popularni flamingosi i ako ga nemam na fotki, bolje da zatvorim račun. I kaže on: 'Imamo, imamo dva.' Samo da ti kažem, ja sam se vozila prema hotelu, a on je nabavljao napuhance jer ih nisu imali'', ispričala je pjevačica u podcastu Inkubator.

Brzo nakon toga dogodila se kemija.

''Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I bogami, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora. Hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je u intervjuu za Happy FM.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

Maja i Nenad vjenčali su se 11. svibnja 2019. godine u Istri, u luksuznom resortu Meneghetti Wine Hotel & Winery nedaleko od Bala. Vjenčanje je bilo bajkovito, intimno sa samo 60-ak gostiju. Ceremonija je bila isključivo za odrasle, što je bilo napomenuto u pozivnicama za vjenčanje, uz objašnjenje kako želi da se njezini prijatelji taj dan zabavljaju, a ne da moraju trčkarati za svojom djecom.

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova Foto: Instagram

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova Foto: Instagram

Maja Šuput Foto: Instagram/Screenshot

