Maji Šuput muž je prešutio njoj važnu stvar kad su se upoznali: ''I kaže on...''

Maja Šuput i Nenad Tatarinov zajedno su od 2017. godine, a uz njihovo upoznavanje veže se jedna anegdota.

Maja Šuput i njezin suprug Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine.

Kako je došlo do njihova susreta, Maja je pričala nekoliko puta, ali jedan detalj tek je kasnije otkrila.

''Moja najveća ljubav su hoteli, ja najviše na svijetu volim spavati u hotelima i gdje ću ja nekog upoznati nego u hotelu? Nenad je bio direktor hotela, mi smo se upoznali i ništa se nije dogodilo, sve profesionalno, poslao mi je bocu nekog šampanjca u sobu kao VIP gostu… Pa sam ja došla i druge godine, a treće godine sam već bila toliko popularna na Instagramu da sam birala destinacije koje mi trebaju za Instagram'', započela je Maja.

''I kako sam imala njegov broj, ja njemu pošaljem poruku da dolazim u njegov hotel s prijateljicom i pitam je li imaju one napuhance. Tad su bili popularni flamingosi i ako ga nemam na fotki, bolje da zatvorim račun. I kaže on: 'Imamo, imamo dva.' Samo da ti kažem, ja sam se vozila prema hotelu, a on je nabavljao napuhance jer ih nisu imali'', ispričala je pjevačica u podcastu Inkubator.

Brzo nakon toga dogodila se kemija.

''Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I bogami, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora. Hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je u intervjuu za Happy FM.

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

Danas imaju sinčića Blooma, koji je ovih dana proslavio već četvrti rođendan. Fotografije s fešte pogledajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Ekipa na internetu u čudu zbog godina ovog legendarnog Beatlesa!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Valentina Miletić oglasila se nakon skandala o kojem danas priča cijela Hrvatska

Pogledaji ovo Celebrity On ima 72 godine, a ona tek 24 i u vezi su! Sad svi komentiraju vratolomije koje su izvodili na plaži

Pogledaji ovo Celebrity Je li Nina Badrić ovom izjavom potvrdila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kate Middleton oduševila gardiste potezom nakon što je s njima ispila pivo

Pogledaji ovo Celebrity Kći slavnog glazbenika trudna u 46. godini, poznat je spol bebe koja uskoro stiže!

Pogledaji ovo Celebrity Nećakinji Zrinke Cvitešić pozlilo na zahtjevnom poligonu u Survivoru: ''Vrtjelo mi se u glavi...''