Thompsonov tim objavio važne detalje o velikom koncertu: Kako će se plaćati, koliko će konobara raditi, duljina šanka...

Održana je presica uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, ovako će sve izgledati.

Tim Marka Perkovića Thompsona održao je presicu uoči ogromnog koncerta na Hipodromu.

Kako su ulaznice nestajale, oko koncerta se pojavilo sve više pitanja o logistici, a njegov tim sad je sve razjasnio. Ukratko, sprema se neviđeni spektakl.

Konferenciju su držali Mirko Gudelj, Ivan Ivkošić i Zdravko Barišić te Branimir Mihaljević.

''Mi smo svjesni da je ovo najveći komercijalni koncert na svijetu i tome smo tako pristupili'', poručili su na početku konferencije.

"Radimo show na svjetskoj razini, ovo što radimo neće biti viđeno dosad. Informiraju se i svjetske televizije, 17 TV kuća diljem Europe je rezerviralo hotele. Nemojmo mi rušiti što nam je Bog dao."

"Ovo će biti lijepo okupljanje domoljuba, Markova publika su od 7 do 77, 50 posto te publike su obitelji – mama, tata s djecom. Svi se trudimo maksimalno, pa i Marko, da to bude lijepo događanje."

Izgled pozornice

''Ovo je najveća produkcija u Europi ikada. Rasvjeta na samom stageu ima 1100 rasvjetnih tijela, ne znam s čime bi se to moglo usporediti'', rečeno je.

Kako su naveli, bina ima 500 tona skela, 2150 kvadrata LED rasvjete, scena je široka 133 metra, visoka je 36 metara.

"Tijekom showa ćemo imati i dron show gdje će se pokazivati neke slike, scenografija će se proširiti na nebo, bit će 1000 dronova, sam koncert trajat će najmanje 2 i pol sata", otkrili su.

''Šezdeset ljudi dolazi samo iz Dubaija, iz Hrvatske će biti ljudi koji pomažu samo s montažom'', rekli su.

Što se pirotehnike tiče, organizatori kažu da neće biti vatrometa.

''Morate razumjeti razliku između stage pirotehnike i vatrometa. Mi kao organizatori smo uzeli samo stage pirotehniku koja nema eksploziju, ne ostavlja pepeo i može 'eksplodirati' nekome iznad glave a da se nikome ništa ne dogodi'', objasnili su.

''Oni koji imaju konje u štale na Hipodromu, premjestit ćemo ih u Samobor ako žele. Iako su oni jako dobro reagirali na tehničke postave, pa nije bilo nikakvog pretjeranog interesa'', rekli su.

Ispred pozornice bit će postavljene tzv. mojo ograde, koje se ne mogu srušiti.

U svaki sektor stane 12 i pol tisuća ljudi.

Izradili aplikaciju

"Što se tiče organizacije, mi se ovim bavimo već dugo. Velik je broj ljudi, i nas je zateklo, ali poduzeli smo sve mjere da to prođe u najboljem redu. Izradili smo i mobilnu aplikaciju koja služi organizatorima, vezano za sigurnost i promet i što im sve treba, koristit će i za vrijeme koncerta, za kretanje", najavili su.

Aplikacija će raditi i bez interneta.

''Bitno je da se zna što se događa, ti fanovi koji dolaze diljem svijeta će rado prihvatiti aplikaciju jer je ona jedino mjesto na kojem se mogu dobiti sve informacije. Isto tako ćete podijeliti s nama sve informacije koje su nama bitne'', poručili su iz Thompsonova tima.

Aplikacija će imati i navigacijski algoritam koji će voditi posjetitelje do ulaza, poštivajući važeću prometnu regulaciju.

''To se ne odnosi samo na automobile, već i na pješake. To je koncert stvarno visokih razmjera koji sa sobom povlači visoku razinu sigurnosti, organizacije i informiranja. Zato smo odlučili da se razvije aplikacija s potrebnim alatima'', poručili su.

''Najzahtjevniji dio aplikacije je 3D prostora, to je stvarna interaktivna digitalna replika s detaljima visoke razine, koja obuhvaća sve bitne punktove, hranu, piće, sanitarne čvorove... Skupa s navigacijskim algoritmom. Bitan je i filter sadržaja preko kojeg se svi tijekom koncerta mogu informirati gdje se što nalazi.''

Pojašnjeno je i što će biti s onima koji imaju fizičke ulaznice.

"Ima vrijednost i za posjetitelje i za organizatora, podijeljen je u više cjelina – medicinski upitnik, definiranje smjerova dolaska, 3D model koncertnog prostora... Bit će i filter sadržaja gdje će moći vidjeti gdje se što nalazi... Modul digitalnih ulaznica će biti najzanimljiviji segment, svi koji su kupili ulaznice na Entriju će se prijaviti u app s istim mailom i tamo će ih dočekati ulaznice, mogu se transferirati drugim korisnicima app-a"

Fizičke ulaznice će se moći "ubaciti" u app skeniranjem.

"Aplikacija radi u offline modeu, što se tiče mape, navigacije i toga – to će moći funkcionirati bez interneta. Jedino nećemo moći pushnuti notifikaciju u real timeu."

Aplikacija će biti dostupna i na stranim jezicima.

Fan zone

Uz Hipodrom će biti četiri fan zone gdje će se posjetitelji skupljati od jutra. Većina tih fan zona će biti unutar stegovnih zona, napravit će se pretres da se uštedi vrijeme za ulazak na koncert.

"Hipodrom, što smo zakupili, je 381.000 kvadrata, što se tiče zakona u Hrvatskoj ne postoji detaljno koliko ljudi može biti u metru kvadratnu, mi smo uzeli onu najgoru mjeru, a to je 0.65 kvadrata za jednu osobu, čak se ta mjera odnosi na zatvorene prostore i ta mjera je aplicirana na sam koncert. 345.000 kvadrata je dostatna za prihvat tih ljudi."

"Mi govorimo o neto površini, iz tog izbacujemo i ugostiteljstvo i sve slično tome. Naš tim je letio u Modenu i razmijenio iskustva s njihovim stručnjacima, njihova preporuka je da izlazni dio bude što veći oko Hipodroma, da se dobije dovoljno vremena za pretres i sve ostalo sigurnosno. Mi ne možemo pustiti ljude da 5-6 sati stoje na Hipodromu, zato smo zakupili dodatne zone..."

"Zona 1 je istočni parking prema INA-i i dio prema Bundeku."

Slučajevi nužde

Delay toweri će služiti kao infocentri, svi će moći dobiti vodu na koncertu.

"Bit će oko 5000 konobara. 2500 WC kabina i uz to će još biti poseban red pisoara.''

"Isključivo će se plaćati kreditnim karticama, nema keša."

Mobilna bolnica će biti na Hipodromu.

"Nije u redu širiti lažne informacije, zbog hrvatske javnosti, ne zbog nas. Kad netko kaže da 2-3 osobe mogu izgubiti život na tom koncertu – to je toliko deplasirano i namjerno, teško mi je zvati tu osobu stručnjakom, ako može komentirati bez ulaznih parametara. Neka dođu kod nas u ured, neka potpišu ugovor o tajnosti pa nek komentiraju."

''Osoblje je udaljeno u radijusu od 40 metara. Ako će se dogoditi da treba bilo kakva intervencija, ta osoba može doći ili će je netko odnijeti do plave ograde koji je prostor od 2,5 metra'', poručili su.

Sigurnost i hitna pomoć

Pojasnili su i što je sa sigurnosti.

"U dnevnoj smo komunikaciji sa svim službama – s MUP-om, s medicinskim osobljem... Redara će biti onoliko koliko ih treba biti, podloga za to je isto tako dokumentacija, imamo iscrtan Hipodrom i stručnjaci crtaju točkice gdje treba biti redar. Zasad nemamo konačne brojke, to ćemo javiti, ali zasad je raspon od 3000 do 5000 redara."

"Više zaštitara vam ne daje bolji sigurnosni plan. Još nemamo detalje o medicinskom osoblju, ali očekujemo 50 do 80 hitnih timova. Mobilna bolnica se 100 posto događa."

"Sigurnosni plan – ako ga svi znaju, on nije dobar – mi ne možemo sve podijeliti." "Postoje i javne firme i privatne firme, što se tiče medicinskog osoblja, bit će ih koliko treba."

"Od prodaje karata mi smo u direktnoj komunikaciji i s Gradom i s javnim ustanovama... Ne radimo mi kao organizatori nešto na svoju ruku. Zaustavili smo prodaju na 280.000 jer smo shvatili da smo ispunili zakupljeni prostor, nakon toga smo zakupili još kvadrata i pustili dodatne ulaznice. Svi su dobar partner, nema pretjerano problema... Mi smo poslali idejno rješenje još u petom mjesecu, tu bi komunikacija mogla biti brža..."

"Ovo nikako nije događaj visokog rizika, organizirali smo i Imotski i Dugopolje, uzmite statistike iz PU, usporedite koncert od 25 ili 40 tisuća ljudi i izvucite neke zaključke. Ni policija ni mi ovo ne smatramo visokim rizikom. Organizacijski je izazovno, ali ljudi na ovaj koncert dolaze u miru'', dodali su.

"Ovdje se ništa ne očekuje bez cjenika, samo je bitno da svi čim prije dostave ono što trebaju dostaviti."

Vremenske neprilike

A ako bude vremenskih neprilika?

"Bilo je situacija, postoje razrađene situacije za sve to skupa, postoji pravilnik Entrija... Sad pričati o tome kakvo će vrijeme biti 5. 7. Ako se dogodi veće nevrijeme, koncert se premješta ili za sutra ili za sljedeći vikend, u slučaju manje kiše prostor gdje su bend i Marko će biti natkriven... U slučaju većeg nevremena, zakonski rok za ulaznicu je 15 dana."

Tehnički dio

"Gužve će biti, organiziramo najveći koncert na svijetu, na koji način ćemo to riješiti – to se rješava prometnim elaboratom. Mi dajemo idejno rješenje, to brainstormamo s Gradom, kad se usuglasimo sa svim stavkama tog elaborata, onda dobijemo prethodnu suglasnost koji ide dalje na MUP koji provodi prometnu regulaciju."

"Mi moramo napraviti dva elaborata, jedan za vrijeme građenja samog Hipodroma, bit će hrpa kamiona... Drugi je za vrijeme, prije i nakon koncerta. Faza 1 je dostavljena, a faza 2 bi trebala biti dostavljena 10. 6., to je ovaj malo veći koji ima u sebi uži i širi koncertni prostor, a možda i cijeli grad. Mi se kao organizatori pitamo do kud treba ići s tim... Zato je aplikacija jako bitna, točno ćemo znati koliko ljudi dolazi i gdje su..." rekli su.

''Vjerujemo da će 4G mreža, što se tiče interneta, biti na koncertu'', rekli su, ali istaknuli i da su spremni i ako bude prekida.

Evakuacijski plan

''Mi smo izolirali u rješenju sve površine koje mogu biti parkinzi, to je nešto o čemu se još priča. O tome ćemo detaljnije znati više. Evakuacijski plan, tu je rok 15. 6. za predaju. Zašto nismo već ga imali napravljenog? Imamo dodatne stavke koje moraju biti kao posebni elaborati'', rekli su na presici i dodali da rade računalnu simulaciju evakuacijskog plana.

''Ona doslovno nacrta 500.000 točkica i radi simulacije izlaska, evakuacije sa samog Hipodroma. Ovo je svjetski rekord, najveći koncert ikada, to nije sporno, ali netko to treba tehnički odraditi. Na kraju, to su stranice i stranice nečega, ali ono što smo sigurni je da broj evakuacijskih izlaza odgovara, samo što dokumentacija traje duže. Računalnu simulaciju smo dostavili prije'', kažu.

Cijene parkinga i hotela

"Ispričavamo se fanovima koji su kupili ulaznice, to je bilo prihvatljivo 30 eura za sve Hrvate, ovo što se sad događa nije prihvatljivo. Ja sad apeliram na sve, daj idemo svi pokazati kako se to može organizirati, a ne da je cijena hotela 700 eura, a parkinga 80 eura... To nema smisla."

"Koliki će biti prihod Gradu? Govorimo o stotinama milijuna eura... Vi kao novinari prenosite to ozbiljno, ti senzacionalistički članci... Ako nešto nije vijest, ne treba to forsirati."

"Modena je na dan koncerta proglasila neradni dan, zamolila trgovačke centre da otvore parkirna mjesta i bila su sva besplatna. Mi ćemo ići s istom zamolbom prema našim centrima, da dignu rampe, neće propasti za to sitno eura što profitiraju."

