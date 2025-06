Sandra Bagarić pokazala prekrasnu sestru Sanju, poznatu televizijsku voditeljicu!

Sandra Bagarić pokazala je svoju lijepu sestru Sanju, a odmah se prisjetila i djetinjstva.

Naša operna pjevačica Sandra Bagarić na Instagramu se pohvalila novim fotografijama sa svojom sestrom Sanjom.

Pozirale su zagrljene u hladu, a potom i pokraj mora.

U opisu se Sanja prisjetila jedne njihove anegdote iz djetinjstva.

''Ukratko, po priči moje sestre i očevidaca tog događaja, ja sam zaskočila Rukiju, mi smo se nešto poćuškale i ja sam nju prebila (istukla), kako kaže moja sestra, i valjda izašla iz tog fajta kao heroina, netko tko je Rukiji skinuo lentu nepobjedive u dvorištu. Sve su to, naravno, gledala i druga djeca koja su se igrala ispred zgrade (nekad su se djeca igrala ispred zgrade), a mobitel je bio zazivanje mladunaca uspaničenih majki s prozora i balkona. Da skratimo, ja sam u dvorištu dobila titulu neustrašive, jer suprotstavila sam se 'crnom pojasu', a kako ni ona to nije očekivala, u brzini sam je zaskočila i svladala. Danas bi takvo ponašanje bilo krajnje neprimjereno sankcionirano i radila bi se dijagnostika u svim spektrima psihologije, pripisivalo bi se to nacionalnoj netrpeljivosti, analizirali bi nam roditelje, brojali krvna zrnca, u odgoju tražili korijen takvog ponašanja, a ustvari to je bio samo nagon, instinkt da zaštitim svoju seku. Dakle, poruka svima, 'ne diraj mi seku, prebit ću te'. Nisam znala da će taj događaj za moju seku biti tako ključan kada želi nekome reći koliko ja nju volim'', našalila se Sandra.

Inače, Sandrina sestra udana je za bosanskohercegovačkog političara Damira Arnauta.

Radila je kao voditeljica i urednica u redakciji Informativnog programa BHT-a, a tijekom karijere bila je i savjetnica za medije Harisa Silajdžića te glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

''Sandra i ja sličnije smo nego što ljudi misle. Kako starimo, čini mi se da počinjemo i fizički dosta sličiti. Obje sve više nalikujemo na našu mamu Lidiju, a za koju godinu počet ćemo nalikovati i na pokojnu babu Ružicu. Sandra ljudima djeluje otvorenije jer voli pričati. Međutim, svi koji me dobro znaju, znaju da sam i ja takva. Mama nam kaže da su ljudi koji brzo pričaju osobe koje brzo misle, pa se tješimo da je to dobra osobina. Žao mi je što ne živimo u istom gradu. Zato imamo grupu na Viberu u kojoj su i mama i tata. Tu svaki dan informiramo jedni druge o tome što nam se događa u životu. Razmjenjujemo aktualnosti, dogodovštine, šta je tko za ručak napravio, kupio, ošišao se itd.'' rekla je Sanja prošle godine za portal Ladies In.

Sandra je već neko vrijeme na moru, a svi hvale njenu ženstvenu figuru koju ima i u 51 godini.

A sliče li vama Sandra i sestra Sanja, pišite u komentarima ispod teksta!

