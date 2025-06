To je on? Nove fotke slavnog glumca zbunile su i njegove najveće fanove!

Legendarni glumac maskiran za novu ulogu teško je prepoznatljiv na prvu.

Na ulicama Atlante ovih dana snima se novi film ''Madden'', a glavni lik filma je trener i komentator te bivši nogometaš John Madden.

Nicolas Cage - 2 Foto: Profimedia

Njega utjelovljuje veliki glumac kojeg je u maski za ulogu doista teško prepoznati.

Nicolas Cage - 1 Foto: Profimedia

Riječ je o Nicolasu Cageu, a paparazzi su Nicolasa uhvatili u popularnoj sportskoj odjeći prošlog stoljeća te s perikom koja ga je znatno promijenila.

Pogledaji ovo Celebrity Vedranu Rudan bocnuli hejteri, nije im ostala dužna: ''Jesam li ovim tekstom opet us*ala?''

Nicolas Cage - 2 Foto: Profimedia

Jeste li ga prepoznali? Ne, baš su ga dobro maskirali!

Da, ima prepoznatljive oči Ne, baš su ga dobro maskirali!

Da, ima prepoznatljive oči Ukupno glasova:

Nicolas Cage, rođen kao Nicolas Kim Coppola 7. siječnja 1964. godine u Long Beachu, Kalifornija, jedan je od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije. Potječe iz poznate filmske obitelji Coppola – njegov ujak je slavni redatelj Francis Ford Coppola, a djed kompozitor Carmine Coppola. Kako bi izbjegao optužbe za nepotizam i stvorio karijeru vlastitim imenom, Nicolas je uzeo prezime "Cage", inspiriran strip-junakom Lukeom Cageom iz Marvelova svijeta.

Filmski debi ostvario je 1982. u tinejdžerskoj komediji ''Fast Times at Ridgemont High''. Uslijedile su uloge u filmovima ''Valley Girl'' (1983.), ''Rumble Fish'' (1983.) i ''Birdy'' (1984.), a već se tada isticao osebujnim stilom glume. Početkom 1990-ih postaje sve traženiji glumac, a filmski uspjeh donose mu naslovi poput ''Raising Arizona'' (1987.) i ''Moonstruck'' (1987.).

Nicolas Cage - 2 Foto: Profimedia

Godine 1996. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu ''Leaving Las Vegas'', u kojem je utjelovio alkoholičara koji planira umrijeti u Las Vegasu. Time je dokazao svoj glumački raspon i dubinu. Uslijedio je niz komercijalno uspješnih akcijskih filmova, uključujući ''The Rock'' (1996.), ''Con Air'' (1997.), ''Face/Off'' (1997.) i ''National Treasure'' (2004.). Njegova karizma, energija i sklonost neobičnim likovima učinili su ga omiljenim i među publikom i među redateljima.

Nicolas Cage - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kakav je student bio Mate Rimac? Naša slastičarka sad ga je otkrila!

Unatoč velikim honorarima, krajem 2000-ih Cage se našao u velikim financijskim problemima zbog prekomjerne potrošnje na nekretnine, umjetnine i ekscentrične kolekcije (poput lubanje dinosaura i dvoraca). Američka porezna uprava (IRS) zaplijenila mu je imovinu, a Cage je bio prisiljen prihvaćati brojne uloge kako bi otplatio dugove.

Nicolas Cage - 5 Foto: Profimedia

Nicolas Cage - 3 Foto: Profimedia

Ipak, posljednjih godina njegova karijera doživljava renesansu zahvaljujući zapaženim nastupima u nezavisnim filmovima poput ''Mandy'' (2018.), ''Color Out of Space'' (2019.) i iznimno hvaljenog ''Pig'' (2021.), u kojem pokazuje emotivnu i suptilnu stranu glume. Godine 2022. glumio je verziju samoga sebe u duhovitoj akcijskoj komediji ''The Unbearable Weight of Massive Talent'', što je dodatno učvrstilo njegov kultni status.

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene su najnovije fotke legendarne glumice iz doma za starije, snašla ju je teška sudbina

Nicolas Cage - 1 Foto: Profimedia

Nicolas Cage - 4 Foto: Profimedia

Poznat je i po neobičnom ukusu i zanimanjima – od stripova i mitologije do neobičnih kolekcija.

Bio je u više brakova, među ostalima i s Lisom Marie Presley, a trenutačno je u braku s Riko Shibatom, s kojom ima dijete.

Nicolas Cage (Foto: Getty Images) Foto: getty images

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Jesi to i ti došao...'' Momčilo Otašević zaintrigirao gledatelje U dobru i zlu posljednjom objavom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Proslavu 60. rođendana obilježila je fotografijom u bikiniju, njezina ljepota godinama je tema medija

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovih prizora blizanaca Angeline i Brada? Potpuno su se promijenili!