Vedranu Rudan bocnuli hejteri, nije im ostala dužna: ''Jesam li ovim tekstom opet us*ala?''

Vedrana Rudan odgovorila je na brojne komentare koji su se nanizali ispod njezine posljednje kolumne.

Spisateljica Vedrana Rudan već neko vrijeme vodi tešku bitku protiv karcinoma žučnih kanalića. O teškoj bolesti jako je otvorena te na svom blogu ''Djevojka u zagrljaju metastaza'' redovito dijeli tekstove koje je vrlo teško pročitati.

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

U novom tekstu progovorila je o svakodnevnoj bori s teškom dijagnozom te smrti. Uz fotografiju aparata na koji je svakodnevno priključena Vedrana je mnoge potaknula na razmišljanje, a njezin tekst pročitajte OVDJE.

Vedrana Rudan Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Objavljene su najnovije fotke legendarne glumice iz doma za starije, snašla ju je teška sudbina

Taj tekst izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama, a Vedrana hejterima, u svom stilu, nije ostala dužna. Objavila je novi tekst ''Zašto me ne kužite?''.

"Pisac piše o temi koja ga čačka, ali ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala jučer je o ljudima koji se bore s rakom napušteni od svih. To nije priča o meni. Čitav život pišem u 'ich' formi i zaista me nervira kako se svaki moj redak doživljava kao prijenos uživo mog života. Dragi ili drage moje, meni za ljubav, imajte odmak. Čitam komentare i šizim. Ne žalite me, nisam oblivena suzama što napuštam ovo s*anje od svijeta. Ja sam ženska kojoj je pisanje strast, lupa tekst u mobitel u pauzi dok čita 'Sovin huk' Patricije Highsmith", napisala je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovih prizora blizanaca Angeline i Brada? Potpuno su se promijenili!

A potom je svim dežurnim komenatorima i nešto poručila.

"Oko mene je vječna buka, mobitel zvoni, ali ja se ne javljam, ni poruke prijatelja me ne zanimaju jer mi se ne dopisuje. Nikad nisam bila luda za gužvom i ljudima. Jesam li ovim tekstom opet us*ala? Vjerojatno. Ako hoćete pravu istinu o meni, reći ću vam je. Volim igru, zaje*anciju, je*eš otvaranje duše i je*eš istinu. Uživajte, drage moje i dragi moji koji mislite da znate tko sam. Ja to ne znam. Ma znam, neki od vas će napisati, dosadna si, prestani s*ati na istu temu, kad ćeš krepati? Nadam se poslije vas, gospodo. Moji doktori su fantastični", zaključila je Rudan.

Što vi mislite o njezinu iskrenom odgovoru, pišite u komentarima ispod teksta!

Vedrana Rudan Foto: Srđan Vrančić/Cropix

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li gledali ''Kralja Queensa''? Provjerite sjećanje o ovom sitcomu!

Naša spisateljica nedavno je koji redak posvetila i Marku Perkoviću Thompsonu, tekst pročitajte OVDJE.

Vedrana Rudan Foto: Davorin Visnjic/Pixsell

Galerija 5 5 5 5 5

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity ''Jesi to i ti došao...'' Momčilo Otašević zaintrigirao gledatelje U dobru i zlu posljednjom objavom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Proslavu 60. rođendana obilježila je fotografijom u bikiniju, njezina ljepota godinama je tema medija

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se Darie Kinzer s Eurosonga? Objavila je veliku novost!