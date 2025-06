Proslavu 60. rođendana obilježila je fotografijom u bikiniju, njezina ljepota godinama je tema medija

Glumica Brooke Shields proslavila je 60. rođendan, a ovo je njezina životna priča.

Jedna od najljepših glumica svijeta, Brooke Shields, ovih je dana proslavila 60. rođendan.

Brooke je tim povodom podijelila dvije fotografije sebe u bikiniju na kojima uživa na plaži, a njezinoj ljepoti na ulasku u sedmo desetljeće života nitko se ne može nadiviti.

No zbog svoje ljepote u mladosti je proživjela pakao.

Rođena 1965. u New Yorku, karijeru je započela već s 11 mjeseci kao model za Ivory Soap, a svjetsku slavu stekla je s 12 godina ulogom u kontroverznom filmu "Slatka mala" Louisa Mallea.

Brooke Shields - 4 Foto: Profimedia

Shields je odrasla pod snažnim utjecajem svoje majke Teri, koja joj je bila i menadžerica. Već kao dijete bila je izložena seksualizaciji u medijima, uključujući pojavljivanje u Playboyevoj publikaciji "Sugar 'n' Spice" s 10 godina, što je izazvalo brojne kontroverze. Unatoč tim izazovima nastavila je karijeru glumeći u filmovima poput "The Blue Lagoon" i "Endless Love" te postala zaštitno lice kampanje Calvina Kleina s 15 godina.

Brooke Shields - 5 Foto: Profimedia

"Ponekad se divim kako sam to sve izdržala", priznala je Shields o svojem djetinstvu i tinejdžerskom razdoblju.

No, ni razdoblje poslije tinejdžerstva nije bilo lako. Kada je imala 22 godine, nepoznati muškarac ju je silovao u hotelskoj sobi, a jednom je otkrila kako joj je liječnik izvršio operaciju pomlađivanja vagine, što je opisala kao nepovratnu invaziju.

Njezina majka Teri, koja je bila i menadžerica, često je konzumirala alkohol, što bi rezultiralo vrijeđanjem i posramljivanjem Shields.

"Moja majka bi se napila i rekla: 'Zašto ne pomakneš svoje debelo du*e?', tako da sam uvijek vjerovala da imam debelo du*e", priznala je Shields te optužila svoju majku da joj nikad nije pomogla. "Moja majka mi nije dala alate koji su mi bili potrebni. Toliko me kontrolirala, na svaki mogući način, da kada sam otišla na fakultet i morala se snalaziti u svijetu sama, bila sam u šoku. Bila sam poput otvorene rane. Potpuno ranjiva."

Brooke Shields - 3 Foto: Profimedia

Unatoč slavi Shields je odlučila pauzirati karijeru kako bi se obrazovala te je diplomirala francusku književnost na Princetonu 1987. godine . Kasnije se vratila glumi i ostvarila uspješne uloge u serijama poput "Odjednom Susan" i "Štiklama do vrha" te nastupajući na Broadwayu u predstavama kao što su "Briljantin" i "Chicago". Njezini fakultetski dani na Princetonu, gdje je diplomirala francuski jezik i književnost, često su bili provedeni u samoći jer drugi studenti nisu htjeli biti uvučeni u holivudski cirkus. Ipak, našla je društvo nakon priključenja studentskoj kazališnoj grupi.

Brooke Shields (Foto: AFP) Foto: Afp

Shields je bila u braku s tenisačem Andreom Agassijem od 1997. do 1999., a od 2001. u braku je s producentom Chrisom Henchyjem, s kojim ima dvije kćeri, Rowan i Grier. Otvoreno je govorila o svojim iskustvima s postporođajnom depresijom, što je detaljno opisala u knjizi "Down Came the Rain".

Brooke Shields i Chris Henchy - 2 Foto: Brooke Shields/Instagram

Brooke Shields i Chris Henchy - 3 Foto: Brooke Shields/Instagram

Brooke Shields i Chris Henchy Foto: Profimedia

U svojim memoarima "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old", objavljenim 2025., Shields se osvrće na starenje, karijeru i osobne izazove, uključujući i traumatična iskustva iz mladosti. Aktivno se bavi pitanjima prava žena i djece u industriji zabave te je pokrenula vlastitu liniju proizvoda za njegu kose, Commence, namijenjenu ženama starijima od 40 godina.

Brooke Shields Foto: Profimedia

Brooke Shields - 6 Foto: Profimedia

Usprkos svim traumama kroz koje je prošla u svom životu Brooke Shields pokazala je kako upravo one ojačaju osobu.

