Scenarij života pomalo je čudan film, nasmijat će vas i preplašiti, a možda ćete i sanjati Nicolasa Cagea?

Kada vidite da u nekom filmu glavnu ulogu utjelovljuje Nicolas Cage, možete otprilike pretpostaviti o kakvom je filmu riječ. Trailer za film Scenarij iz snova (Dream Scenario) me kupio jer sam predosjetila da ću gledati Nick Cagea u ulozi koja nije tipična za njega. Ispostavilo se da sam bila u pravu, te mislim da je uloga Paula Matthewsa najbolja Cageova uloga dosad, bez obzira koliko ovaj film bio čudan.

Scenarist i redatelj filma Scenarij iz snova je Norvežanin Kristoffer Borgli, a jedan od producenata je Ari Aster. Informaciju o producentu nisam vidjela do kraja gledanja filma, ali mi je drago da nisam jer bih odmah znala da ću gledati neki pomaknuti žanr koji mi neće biti posve jasan. Borgli je svoj zadatak kao scenarista i redatelj uradio na najkreativniji mogući način obzirom na temu.

Priča prati profesora Paula, dosadnog akademika čiji lik iz nekog čudnovatog razloga dopire do snova milijuna ljudi. Scenarij iz snova odmah krene tako da znamo da prije svega gledamo drugačiji film koji neće svima biti omiljeni. Ono što je definitivno jasno svima je da Borgli uspostavlja od starta činjenicu da gledamo film o snovima, njihovom značenju, i čudnom čovjeku Paulu. Sama pojava Paulovog lika stvara nelagodu kada ga gledate, a onda kada na to dodamo prepoznatljivu Cageovsku glumu, dobijemo savršen lik za ovaj žanr crne komedije, drame, satire, pa čak i trilera.

Iako do pola filma nisam bila sigurna u kojem će smjeru film uopće otići, te što je zapravo njegova poanta, vrlo brzo nam se iskristalizira tema filma- jezovito iskustvo slave, posljedice, samootuđenje, kao i samosvijest. Redatelj Borgli na satirično mračan način prikazuje sasvim običnog akademika koji na doista intrigantan način postane slavan. Čovjek koji od toga da ga nitko ne shvaća ozbiljno, dođe do toga da mu se nude marketinške kampanje, te da ga se naziva najinteresantnijim čovjekom na svijetu, polako izgubi svijest o sebi.

Scenarij iz snova me zaista oduševio svojim pametnim humorom, kao i nadrealnoj priči koja nije nimalo slična bilo čemu što sam gledala u prošlosti. Posebno me oduševilo to što sam gledala Nicolas Cagea koji je napokon dobro odglumio jednu ulogu.

Cage igra lik akademika Paula, dosadnog ćelavog tipa s naočalama, koji je gotov čitav film u zimskoj jakni s izvrnutom kapuljačom. Cage igra ovog lika zaista odlično, dosljedno, te mogu sa sigurnošću reći da mu je ovo najbolja, i najkvalitetnija uloga do sada. Odlično se snalazi u ovom miksu žanrova koji je sve samo ne običan, te se nadam da će u budućnosti imati više uloga koji odgovaraju njegovim glumačkim sposobnostima. Ostatak glumačke ekipe je zaista dobar, ali nitko se zapravo ne ističe kao Cage. Njegov lik je u fokusu čitavo vrijeme, te promjene koje gledamo u njegovom liku su doista vidljive, emotivne, i intrigantne.

Scenarij iz snova je čudan film, i ne postoji bolji način kako bih vam to opisala. Iza glavne priče se krije relevantna tematika o brzoj slavi, viralnosti, te posljedicama koje su uvijek gore nego što mislimo. Na satirično mračan način pratimo priču o uobičajenom čovjeku koji se odjednom počinje pojavljivati u snovima milijuna ljudi, te mislim da je ovo zapravo sasvim dovoljan razlog zbog kojeg bi vas trebao interesirati ovaj film.

Scenarij iz snova je zanimljiv i kreativan film koji će vas nasmijati, malo preplašiti, ali ne brinite se, nećete sanjati Nicolas Cagea nakon gledanja.