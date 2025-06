Maja Šuput ovako je objasnila razloge rastave od Nenada Tatarinova nakon 6 godina

Maja Šuput navela je da su ona i Nenad Tatarinov nakon rastave ostali u dobrim odnosima.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov razveli su se nakon šest godina braka, a ovu vijest sama je iznenada podijelila upravo pjevačica na svom profilu na Instagramu.

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova

Ovako je objasnila razlog njihova raskida.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.



Popularna pjevačica i poduzetnik zaljubili su se 2017., vjenčali u svibnju 2019., a dvije godine kasnije rodio im se sin Bloom.





Maja i Nenad vjenčali su se 11. svibnja 2019. godine u Istri, u luksuznom resortu Meneghetti Wine Hotel & Winery nedaleko od Bala. Vjenčanje je bilo bajkovito, intimno sa samo 60-ak gostiju. Ceremonija je bila isključivo za odrasle, što je bilo napomenuto u pozivnicama za vjenčanje, uz objašnjenje kako želi da se njezini prijatelji taj dan zabavljaju, a ne da moraju trčkarati za svojom djecom.

Vjenčanje Maje Šuput i Nenada Tatarinova







