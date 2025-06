Slavilo se dva dana! Prisjetili smo se kako je izgledalo raskošno vjenčanje Maje i Nenada

Maja Šuput i Nenad Tatarinov svojim su vjenčanjem pomaknuli tradicijska očekivanja 2019. godine.

Maja Šuput šokirala je fanove viješću kako su se ona i Nenad Tatarinov rastali.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput i njezin suprug Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine. Kako je došlo do njihova susreta Maja je pričala nekoliko puta, a više pročitajte OVDJE.

Početkom 2018. godine Nenad ju je zaprosio na Maldivima, a prizora se prisjetite OVDJE.

Godine 2019. izrekli su i ''da''. Maja i Nenad vjenčali su se 11. svibnja 2019. godine u Istri, u luksuznom resortu Meneghetti Wine Hotel & Winery nedaleko od Bala. Vjenčanje je bilo bajkovito, intimno sa samo 60-ak gostiju. Ceremonija je bila isključivo za odrasle, što je bilo napomenuto u pozivnicama za vjenčanje, uz objašnjenje kako želi da se njezini prijatelji taj dan zabavljaju, a ne da moraju trčkarati za svojom djecom.

Pjevačica je nosila tri vjenčanice.

Pred matičarom zavjete je izrekla u bijeloj vjenčanici sirena kroja s velikom mašnom na leđima te šlepom.

Drugu haljinu odjenula je u jutarnjim satima kada je na imanju u Balama organiziran prijam gostiju uz koktele i DJ-a. Tada je nosila elegantnu dugu haljinu prekrivenu perlicama i šljokicama.

Potom su se gosti i mladenci preselili u magično uređen šator u kojem je prevladavala crno-srebrna tema uz mnogo staklenih i kristalnih ukrasa i bijelog cvijeća. Kako bi mogla nesmetano plesati i zabavljati se s gostima, mladenka se u jednom dijelu noći presvukla u treću, kratku mini haljinu.

Cvijeće i ambijent svakog su gosta ostavili bez daha, a mladenci su pripreme za vjenčanje snimali i dronom. Bio je tu i vatromet, a romantičan prvi ples Maja i Nenad otplesali su pored luksuznog bazena uz pjesmu ''Love Me Like You Do''.

Nakon što su prerezali tortu, Maja i Nenad gostima su podijelili personalizirane kolačiće, a tijekom dana gosti su dobivali i personalizirane kubanke, kao i osvježavajuća pića.

Kraljica svadbi angažirala je sedamdeset ljudi, koji su četiri dana podizali svadbeni šator, sjenicu za vjenčanje, razglas, tepihe, bar za koktele i sve ostalo.

Sama ceremonija vjenčanja trajala je samo sedam minuta, a Maja je na vjenčanju zapjevala premda se zaklela da neće pjevati na vlastitoj svadbi. Izvela je pjesmu ''Lopove'', na kojoj je inzistirao Nenada pa su je otpjevali u duetu. Tulum je potrajao do šest ujutro.

Godine 2021. na svijet je došao njihov sinčić Bloom, kojeg internet jednostavno obožava.

Iznenadit će vas kad je objavljena posljednja zajednička fotografija Maje i Nenada, više pogledajte OVDJE.

Je li i vas šokirala vijest o njihovu razvodu, pišite u komentarima ispod teksta!

