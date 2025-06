Tko je Nenad Tatarinov, već bivši suprug Maje Šuput?

Nenad Tatarinov postao je vrlo popularna osoba u Hrvatskoj zbog Maje Šuput, ali o svom privatnom životu nikad nije volio previše govoriti.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov razveli su se nakon šest godina braka, a ovu vijest sama je iznenada podijelila upravo pjevačica na svom profilu na Instagramu.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Popularna pjevačica i poduzetnik zaljubili su se 2017., vjenčali u svibnju 2019., a dvije godine kasnije rodio im se sin Bloom.

A tko je uopće Nenad Tatarinov?

Nenad je hrvatski poduzetnik i hotelijer koji je, dok je upoznao Šuput, bio direktor luksuznog hotela D-Resort. Kako su se točno upoznali, čitajte OVDJE.

Tatarinov je diplomirao menadžment u turizmu na Fakultetu za menadžment u Opatiji, a potom završio i Executive MBA program u Italiji. Svoju karijeru gradio je u sektoru luksuznog hotelijerstva, a posebno se istaknuo kao generalni direktor D-Resorta u Šibeniku, gdje je bio zaslužan za podizanje hotela na visoku razinu kvalitete i članstvo u prestižnom udruženju Small Luxury Hotels of the World.

Nakon odlaska iz D-Resorta, Tatarinov je nastavio djelovati u hotelijerskom sektoru kroz vlastitu konzultantsku tvrtku, surađujući s međunarodnim brendovima poput Nikki Beacha.

Danas radi i kao licencirani agent za nekretnine u Eurovilli.

''Pouzdana, organizirana i perspektivna osoba, timski radnik, iskusan u upravljanju projektima u hotelijerstvu, razvoju ljudskih potencijala, financijskom planiranju i kontroli te upravljanju prodajom i marketingom. Nenad je uvijek fokusiran na ostvarenje financijskih ciljeva, implementaciju i kontrolu najviših standarda u hotelskoj industriji i radu s ljudima. Kao vrlo komunikativna osoba, uvijek motivirana za nove ideje, orijentirana na inovativnost i usmjerena na upravljanje prema cilju uz kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj, prihvaćanje izazova i rješavanje istih uz timski rad, Nenada čine idealnom osobom za projekt menadžera i voditelja naše istarske poslovnice'', opisuju ga na stranici.

Poznat je po svom istančanom modnom ukusu, često birajući klasične kombinacije poput odijela i mokasina. Posebno su mu drage papuče i natikače, a često nosi modele brenda Dolce & Gabbana. Sa suprugom Majom i sinom Bloomom često se pojavljuje u usklađenim modnim kombinacijama, što dodatno privlači pažnju javnosti.

Tatarinov je jednom otvoreno govorio i o svojoj borbi s vitiligom, kožnom bolešću koja uzrokuje gubitak pigmenta. Istaknuo je da se s tom dijagnozom nosi od osnovne škole i da mu ne predstavlja veći problem u svakodnevnom životu.

Pjevačicu je zaprosio 2018., godine na Maldivima, a vjenčali su se 2019. Prizora s njihovog vjenčanja prisjetite se OVDJE.

S Majom je nakon razvoda ostao u dobrim odnosima, a njihovih zajedničkih trenutaka prisjetite se u našoj galeriji.

Iznenadit će vas kad je objavljena posljednja zajednička fotografija Maje i Nenada, više pogledajte OVDJE.

