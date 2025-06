Iznenada otkazan koncert Mate Bulića u zagrebačkom klubu, objašnjen i razlog

Foto: In Magazin

Mate Bulić - 5 Foto: In Magazin

Zbog zdravstvenih problema Mate Bulić morao je otkazati svoj koncert u klubu Roko u sklopu Hercegovačke noći.

Koncert Mate Bulića u sklopu Hercegovačke noći u zagrebačkom klubu Roko iznenada je otkazan. Kako su obavijestili organizatori putem društvenih mreža, pjevač je doživio određene zdravstvene tegobe, zbog čega je morao otkazati svoje prisustvo.

Mate Bulić, Hrvatska noć u Frankurtu - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Maja Šuput, Mate Bulić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

In Magazin: Mate Bulić - 5 Foto: In Magazin

Maja Šuput, Mate Bulić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Iznenadit će vas kad je objavljena posljednja zajednička fotografija Maje i Nenada

"Obavještavamo vas da je večerašnji nastup Mate Bulića, koji je trebao biti dio proslave našeg jubileja, nažalost otkazan. Došlo je do neočekivanih zdravstvenih tegoba koje Mati onemogućavaju nastup, a nas je informacija isto tako zatekla te nam je iskreno žao što je došlo do ove neplanirane promjene. Mate je uputio ispriku svima koji su očekivali i priželjkivali njegov nastup. Iskreno mu je žao što ne može biti dio ove proslave, koja mu je, kako kaže, bila iznimno važna i posebna", napisali su iz Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata i dodali kako će večer ipak biti ispunjena glazbom, i to zahvaljujući Klapi Grga i Tarapana Bandu.

Bulić je još prije priznao kolikih zdravstvenih problema je imao posljednjih godina. Tijekom pandemije COVID-a završio je i na respiratoru, a 2024. je otkrio kako je izgubio kontrolu nad štitnjačom.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga novog gradonačelnika Siska, za kojim se diže prašina?

Više o Bulićevim zdravstvenim problemima možete pročitati OVDJE.

U čijem društvu je proslavio svoj 68. rođendan, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Traže se hostese za Thompsonov koncert na Hipodromu, ovo su uvjeti koje trebaju ispuniti

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Rakitić pokazao brutalno isklesani torzo, koji je ukrasio zanimljivim tetovažama!

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je sestra naše bivše misice Fani Čapalije, iza sebe je ostavila kćerkicu

Pogledaji ovo Celebrity Sandra Bagarić pokazala prekrasnu sestru Sanju, poznatu televizijsku voditeljicu!