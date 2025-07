Drastična transformacija reality-zvijezde: Nakon godina borbe odlučila se za posljednju opciju

Novi izgled Britanke Chanelle Hayes sve ostavlja bez teksta, mnogi ne vjeruju da je to ista osoba.

Na jednom bazenu na Tenerifima paparazzi su uhvatili britansku reality-zvijezdu Chanelle Hayes, čija fizička transformacija sve ostavlja bez daha.

U crnom kupaćem kostimu pokazala je sjajnu figuru, a svatko tko vidi njezine stare fotografije zabitao bi se je li to ista osoba.

Njezina priča doista je inspirativna.

Chanelle Jade Hayes, rođena 11. studenoga 1987. u Wythenshaweu, predgrađu Manchestera u Engleskoj, život je započela u teškim okolnostima. Njezina biološka majka Andrea Sinclair ubijena je kad je Chanelle imala tek nekoliko tjedana, što je obilježilo njezin rani život. Ubrzo nakon toga usvojili su je Christine i Harry Hayes te je odrasla u Wakefieldu, u West Yorkshireu, gdje je pohađala školu i sanjala o karijeri u zabavnoj industriji.

Šira javnost upoznala ju je 2007. godine kada se s 19 godina pojavila kao natjecateljica u osmoj sezoni britanskog reality showa ''Big Brother''. Iako nije pobijedila, njezina karizma, emotivnost i veza s drugim natjecateljem, Ziggyjem Lichmanom, učinili su je jednom od najzapaženijih osoba u sezoni. Show joj je otvorio vrata u svijet medija i zabave.

Nakon izlaska iz kuće ''Big Brothera'' Chanelle je započela glazbenu karijeru i izdala singl ''I Want It'', koji je postigao umjeren uspjeh. Također je imala svoj reality show ''Chanelle: Wannabe Popstar'' na VH1, gdje su gledatelji mogli pratiti njezine pokušaje da izgradi karijeru u glazbi. Osim toga, često se pojavljivala u raznim emisijama i časopisima, uključujući ''Celebrity Juice'', ''This Morning'' i brojne tabloide.

S vremenom se Chanelle počela udaljavati od glamura medijske scene i okrenula poduzetništvu. Pokrenula je posao s tortama u Wakefieldu, lansirala vlastiti parfem ''Mwah…'', kalendare te objavila autobiografiju ''Baring My Heart'', u kojoj je otvoreno progovorila o svom privatnom životu i borbama.

Nakon što je neko vrijeme živjela daleko od reflektora, odlučila se vratiti obrazovanju i postala kvalificirana medicinska sestra, pokazujući koliko joj je stalo do pružanja pomoći drugima.

Chanelle ima dvoje djece – sina Blakelyja, kojeg je dobila s bivšim nogometašem Matthewom Batesom, i sina Frankieja, s bivšim partnerom Ryanom Oatesom. U svibnju 2023. zaručila se za Dana Binghama, a vjenčali su se u lipnju 2024. Njihov odnos donio joj je novu stabilnost i sreću u privatnom životu.

Posljednjih godina Chanelle je prošla kroz nevjerojatnu fizičku i zdravstvenu transformaciju. Nakon godina borbe s prekomjernom težinom 2020. godine odlučila se na operaciju želučnog rukava. Ta odluka rezultirala je gubitkom više od 40 kilograma i potpunom promjenom njezina izgleda, ali i zdravlja. Uz fizičku promjenu, otvoreno je govorila i o mentalnim izazovima, osjećaju srama, društvenom pritisku i važnosti prihvaćanja sebe.

Otkrila je da je operacija bila ''posljednja opcija'' nakon godina nesreće, a odlučila se za operaciju u bolnici Burcot Hall u Worcestershireu.

Prošle godine na društvenim mrežama podijelila je fotografije prije i poslije gubitka kilograma, dodajući da joj je operacija ''promijenila život'' i da ''ne žali ni za čim''.

Danas Chanelle promiče pozitivan odnos prema tijelu, realistične ciljeve i mentalno zdravlje te dijeli svoje iskustvo s tisućama pratitelja na društvenim mrežama.

