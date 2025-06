Nenad je Maji Šuput prešutio njoj važnu stvar kada su se upoznali: ''I pošaljem poruku...''

Maja Šuput i Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine, a on joj je tada prešutio detalj o kojem je ona kasnije pričala.

O razvodu Maje Šuput i Nenada Tatarinova ne prestaje se pričati. Naša pjevačica na društvenim mrežama sve je šokirala objavom u kojoj je otkrila da je njihovom braku došao kraj nakon šest godina.

Nenad Tatarinov, Maja Šuput Foto: Instagram

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Maja i sada već bivši suprug Nenad upoznali su se 2017. godine. Kako je došlo do njihova susreta, Maja je pričala nekoliko puta, ali jedan detalj tek je kasnije otkrila.

''Moja najveća ljubav su hoteli, ja najviše na svijetu volim spavati u hotelima i gdje ću ja nekog upoznati nego u hotelu? Nenad je bio direktor hotela, mi smo se upoznali i ništa se nije dogodilo, sve profesionalno, poslao mi je bocu nekog šampanjca u sobu kao VIP gostu… Pa sam ja došla i druge godine, a treće godine sam već bila toliko popularna na Instagramu da sam birala destinacije koje mi trebaju za Instagram'', ispričala je Maja.

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''I kako sam imala njegov broj, ja njemu pošaljem poruku da dolazim u njegov hotel s prijateljicom i pitam je li imaju one napuhance. Tad su bili popularni flamingosi i ako ga nemam na fotki, bolje da zatvorim račun. I kaže on: 'Imamo, imamo dva.' Samo da ti kažem, ja sam se vozila prema hotelu, a on je nabavljao napuhance jer ih nisu imali'', dodala je pjevačica u podcastu ''Inkubator''.

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput, Nenad Tatarinov Foto: Instagram

