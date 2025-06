Omiljena glumica devedesetih priznala zašto nije toliko aktivna: "Znam kakvi su standardi"

Helen Hunt je bila u gotovo svakom najdražem projektu tijekom devedesetih, ali danas radi u kazalištu.

Tijekom devedesetih Helen Hunt je bila jedna od najtraženijih glumica. Popularizirao ju je sitcom "Lud za tobom", koji se emitirao od 1992. do 1999., a u tom razdoblju je ostvarila glavne uloge u nekoliko filmskih hitova, a za ulogu u romantičnoj komediji "Bolje ne može" je osvojila Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu. Danas 62-godišnja Hunt je započela glumačku karijeru još 1977., a posljednjih godina posvetila se kazalištu.

Znajući kakvi su standardi ljepote u Hollywoodu, Hunt je odlučila kako im se neće pokoravati, iako je ranije osjećala pritisak kako bi izgledala na određen način.

"Činilo se nemogućim ne internalizirati kako bih trebala izgledati. I bilo je određene količine tuge i srama zbog toga što ne izgledam točno tako", izjavila je Hunt za jedan podcast, dodavši kako su joj holivudski standardi ljepote utjecali na samopouzdanje. Odlučila je tome stati na kraj kako ne bi dalje uništavala mentalno zdravlje.

"Shvatila sam: "Ovo bi ti moglo tiho uništiti cijeli život." Donijela sam odluku: ne igram tu igru. Neću dopustiti da zauzme previše prostora u mom umu", bila je odlučna, poručivši kako je na nju utjecala knjiga "The Only Diet There Is" Sondre Ray. "Ono što sam naučila iz nje je da jedeš što želiš i voliš svaki zalogaj i točka."

Hunt je većinom držala privatni život za sebe, a javnost je znala za njezinih nekoliko veza. Šest godina bila je zajedno s kolegom Hankom Azarijom, no odvojili su se 2000. nakon 17 mjeseci braka. Novu šansu za ljubav je pronašla s Matthewom Carnahanom s kojim ima 21-godišnju kći, no s njim je prekinula u kolovozu 2017. godine. Zadnje dvije godine je u vezi s Jeffreyjem Nordlingom, s kojim je hodala 1988. godine, ali su prekinuli jer nisu bili spremni za ozbiljniju vezu.

