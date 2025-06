Sjećate se Rossove Carol iz ''Prijatelja''? Šokirat će vas kad vidite čime se danas bavi

Jane Sibbett u ''Prijateljima'' je utjelovila Carol Willick, bivšu ženu Rossa Gellera i majku njegova sina Bena, a već ju dugo nismo vidjeli.

Mnogi se itekako dobro sjećaju Carol Willick, lika iz mega-popularne serije ''Prijatelji'' koja je bila bivša žena Rossa Gellera i majka njegova sina Bena.

Jane Sibbett - 9 Foto: Profimedia

Jane Moore Sibbett rođena je 28. studenoga 1962. godine u Berkeleyju, Kalifornija. Odrasla je u San Franciscu i diplomirala na Sveučilištu u Kaliforniji (UCLA), gdje je pokazivala afinitet prema kazalištu i glumi. Njezina glumačka karijera započela je ulogom u sapunici "Santa Barbara", gdje je glumila Jane Wilson.

Jane Sibbett - 11 Foto: Profimedia

Kasnije je stekla širu popularnost glumeći u obiteljskim komedijama poput "Herman's Head", ali njezina najpoznatija uloga stigla je sredinom 1990-ih.

U svjetski popularnoj seriji "Friends", Jane Sibbett je tumačila Carol Willick, bivšu ženu Rossa Gellera i majku njegova sina Bena. Naime, Carol je bila jedan od prvih otvoreno homoseksualnih likova u glavnom televizijskom programu 90-ih, što je činilo njezinu ulogu značajnom i pionirskom u prikazivanju LGBTQ+ zajednice na američkoj televiziji.

Jane Sibbett - 7 Foto: Profimedia

Jane Sibbett - 3 Foto: Profimedia

Sibbett nije bila prva glumica u ulozi Carol – u pilot epizodi igrala ju je Anita Barone, ali je ubrzo zamijenjena Sibbett.

Iako se Sibbett pojavila u nizu televizijskih projekata i filmova, odlučila je u kasnijim godinama napustiti tradicionalni glumački svijet.

U intervjuu za magazin People, Sibbett je sada iskreno progovorila o razlozima svoga povlačenja iz filmske industrije. Nakon godina provedenih pred kamerama, osjetila je duboku potrebu za promjenom. Istaknula je kako je željela pronaći smisao izvan reflektora i dati svoj doprinos na drugačiji način. Obitelj i osobni razvoj postali su joj prioriteti, a užurbani ritam Hollywooda više nije odgovarao njezinim životnim vrijednostima. Shvatila je da želi pomagati ljudima na dubljoj razini, a ne samo kroz zabavu.

Jane Sibbett - 4 Foto: Profimedia

Sibbett se okrenula radu iza kamere te je postala producentica i redateljica, s interesom za projekte s duhovnim, humanitarnim i društvenim porukama.

Posebno se angažirala u radu s iscjeliteljima i duhovnim vođama poput Brace (iz Hrvatske), s ciljem širenja svijesti i energetskog iscjeljivanja.

Jane Sibbett - 5 Foto: Profimedia

Naime, dok je živjela u Topangi u Kaliforniji, Sibbett i njezin tadašnji suprug Karl Fink osjetili su duhovni poziv. Tijekom tog razdoblja organizirala je ženske krugove, okupljajući između 15 i 100 žena, ovisno o danu.

''Dolazile su u moj dom, a kasnije i na moj ranč, gdje smo radili mnogo duhovnog rada'', prisjetila se.

Unatoč tome, osjećala je duboku želju preseliti se na Havaje. Godine 2015. zajedno su spakirali stvari i preselili se na otok, gdje su osnovali produkcijsku kuću Wild Aloha Studios i nastavili surađivati, postavši i glavni govornici na Big Island Film Festivalu.

''Suprug i ja smo se razveli dok smo bili na Havajima, i bila sam na koljenima jer mi je srce bilo slomljeno. Dio toga bio je i moj osobni teret s kojim sam se morala suočiti'', iskreno priznaje.

Jane Sibbett - 10 Foto: Profimedia

Nakon osobne transformacije, Sibbett je pronašla novi put – iscjeljivanje energijom.

''On i ja smo producirali dokumentarce o iscjeliteljima koji sebe ne nazivaju iscjeliteljima, a jedan od njih bio je Abdy Electriciteh. Moj rad s njim odjednom je postao dio te organizacije, jer sam jako sklona suradnji i željela sam da svi budu uključeni. Taj iscjelitelj zamolio me da prijeđem s dokumentaraca na produkciju događanja uživo, što je bila savršena sinteza mog vjerovanja u njegov dar i onoga što sam radila nakon ''Prijatelja''.''

Jedno je vodilo drugome i ubrzo se Sibbett potpuno posvetila svijetu energetskog iscjeljivanja. Prvi put to je doživjela na jednom od Electricitehovih događanja.

''Dotaknuo me po ''trećem ok'' i pala sam, izgubila svijest i bila u stanju blaženstva oko sat vremena. Nije bilo misli, nije bilo straha, samo – ne možeš to ni opisati, ali s druge strane, danima kasnije, osjećala sam čisto blaženstvo. Neki su mi tada rekli: ''Vidimo svjetlost koja izlazi iz tvojih ruku'', jer su mi ruke, dok sam bila u transu, počele ''plesati''.''

Iako je uživala u organiziranju događanja i pomaganju ljudima, priznaje da nikada nije željela biti iscjeliteljica.

Jane Sibbett - 1 Foto: Profimedia

''Nikad to nisam željela, nisam to tražila, samo sam se htjela vratiti glumi. To mi je bilo puno zabavnije. Nikad nisam imala aspiracije biti iscjeliteljica. Kad sam radila s iscjeliteljima, vidjela sam kroz što sve prolaze i pomislila – to nije nešto čemu bih težila.''

Razmišljajući o svom duhovnom daru, Sibbett kaže kako ju je glumačka karijera pripremila za to.

''Kao glumica, bila sam trenirana potpuno se prepustiti priči i postati posuda za ulogu. Glumci znaju da ih lik preuzima. U nekom trenutku se predaš, pa razumijem zašto je moje tijelo naučeno prepustiti se. To je ta glumačka crta.''

Danas vodi radionice i producira sadržaj vezan za osobni rast, a njezina platforma "Jane's Dancing Hands" promovira pokrete i meditacije usmjerene iscjeljenju i energetskom balansu.

Koliko se do danas promijenila, pogledajte u galeriji.

