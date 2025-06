Kako danas izgleda tinejdžerska senzacija čije hitove svi znamo? Iza nje je i teška životna borba

Hitove Jojo i danas svi pjevušimo, a iza nasmijane tinejdžerice krila se velika borba o kojoj sada javno govori.

Svi se sjećamo zaraznog hita "Leave (Get Out)" koji je 2004. godine dominirao radijskim postajama i učinio tada 13-godišnju JoJo najmlađom soloizvođačicom na vrhu Billboardove ljestvice.

Nedugo nakon toga potvrdila je status tinejdžerske pop-senzacije još jednim velikim hitom – baladom "Too Little Too Late", koja je 2006. osvojila top-liste i srca publike diljem svijeta.

Danas Joanna Levesque, poznatija kao JoJo, rođena 1990. godine, potpuno je redefinirala svoju karijeru. Iza nje su godine pravne borbe s diskografskom kućom koje su je udaljile od scene, no to ju nije zaustavilo.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

Godine 2018. odlučila je ponovno snimiti i objaviti svoja prva dva albuma kako bi vratila kontrolu nad svojom glazbom. Taj potez oduševio je stare fanove.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

Početkom 2025. objavila je emotivni EP "NGL" (Not Gonna Lie), koji donosi pjesme prožete temama ranjivosti, ljubavi i osobnog rasta. Uz to, zabljesnula je i na Broadwayu u mjuziklu "Moulin Rouge!" te izdala memoare "Over the Influence", u kojima iskreno progovara o odrastanju, obiteljskim problemima i vlastitim borbama s mentalnim zdravljem.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

S 18 godina dijagnosticirana joj je klinička depresija i od tada redovito ide na terapije i koristi antidepresive.

"Zbog povijesti mentalnih problema u svojoj obitelji nisam osjećala sram tražiti pomoć. Oni od nas koji imaju predispoziciju za depresiju – ponekad jednostavno trebamo malo pomoći'', dio je iz njene biografije.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

Osim toga, u intervjuu za People JoJo je podijelila kako se naučila nositi s anksioznosti.

"Imam više alata nego prije. Iako život ponekad zna biti težak, to više nema vlast nad mojim životom", rekla je svojedobno.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

No to nisu bile jedine borbe koje je JoJo vodila. Iza kulisa talentirana pjevačica nosila se s dubokim obiteljskim ranama koje vuče još iz djetinjstva. Kako je ispričala za strane medije, oba njezina roditelja borila su se s ovisnošću. U godinama koje su uslijedile JoJo je shvatila da je i sama počela posezati za istim mehanizmima bijega.

"Jedno vrijeme sam se nosila s problemima tako da sam previše pila. Htjela sam pobjeći iz vlastite glave. Htjela sam prestati samu sebe analizirati i razarati. Samo sam htjela osjetiti nešto dobro, loviti taj osjećaj euforije. Htjela sam prestati brinuti se o karijeri. A kad pobjegneš iz vlastite glave, kad dođeš do točke kad izgubiš svijest, više te nije briga ni za što'', rekla je za People.

Joanne Levesque - JoJo Foto: Profimedia

JoJo danas ima 34 godine i živi u New Yorku, gdje uspješno balansira između glazbene i kazališne karijere, a uz novu turneju "Too Much To Say Tour", ponovno je na pozornicama.

