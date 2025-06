Ovako je Maja Šuput ranije komentirala mogući razvod od Nenada: ''Nikada ne bih mogla...''

Maja Šuput prije godinu dana u jednom intervjuu prokomentirala je mogući razvod od Nenada.

Naša pjevačica Maja Šuput šokirala je javnost kada je na društvenim mrežama otkrila da je njezinom braku s Nenadom Tatarinovom nakon šest godina došao kraj.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!" napisala je Maja u priči na Instagramu.

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

Maja je prije godinu dana u jednom intervjuu komentirala brojne razvode poznatih, a zanimljivo je da je tada otkrila i kako bi njezin razvod s Nenadom izgledao, ako bi do njega došlo.

''Ja ne mogu shvatiti da iz poštovanja prema nekakvom životu bivšem koji su imali zajedno ili prema obitelji ili djeci, da ne mogu ostati suzdržani. Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla moj muž je bla bla bla'', rekla je za Story.

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, Maja i Nenad postali su par 2017. godine, a nakon samo pet mjeseci Tatarinov je zaprosio Šuput na Maldivima. Kruna ljubavi bio je njihov sin Bloom, kojeg su dobili u ožujku 2021. godine.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 1 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Nenad Tatarinov, Maja Šuput, 2018. godine Foto: Matija Habljak/PIXSELL

