Tko će nositi legendarne brkove? Poznati Hrvati otkrili koga bi voljeli vidjeti u ulozi Miše Kovača

Prije nekoliko dana najavljeno je snimanje filma koji bi mogao postati domaći blockbuster! Na velikim platnima oživjet će životna priča glazbene legende koju svi znamo, čiji su brkovi dio nacionalnog identiteta, a hitovi soundtrack života. Mate Mišo Kovač napokon dobiva svoj film! Što domaći filmaši kažu na sve te koga vide u glavnoj ulozi, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Kralj emocije, čovjek koji je pjevao “Samo nas nebo rastavit može”, sada će oživjeti u jednoj filmskoj verziji koja se s nestrpljenjem očekuje jer Mišin život zaista je otpočetka kao predložak za scenarij. A scenarija filma primit će se Milana Vlaović Kovaček, dok će ga režirati Vinko Brešan.

''On je jedna ikona, baš jedna legenda o jednom čovjeku, čovjeku je prošao svašta, čovjek kojeg su više manje svi volili, nevezano za regiju iz koje su, hvala Bogu, još je s nama i vjerojatno će moći im i pomoć da to što vjernije sve naprave. Tako da mislim da je to lijepa stvar i jedna dobra ideja'', govori glumac Filip Juričić.

''Legenda. Nn je nekako kao institucija i manifest jednog cijelog mentaliteta podneblja, vremena, nekog određenog ugođaja, atmosfere, simbol toga svega nečega'', dodala je Daria Lorenci Flatz.

U filmu se, naravno, očekuje i potpora samog Miše — a njegova priča, puna uspona, tragedija, emocije i ljubavi, idealan je materijal za kino dvorane.

''Pa ja se veselim jer njega već godinama nagovaraju za taj film. I on nikad nije htio, nisam uopće ulazila u to zašto neće, on kad kaže ne, to je ne i ja ga dalje ne pilam. Ali mi je drago jer on je stvarno zaslužio vrhunski film, blockbuster. Ti da daš nekome u Americi njegov scenarij, rekli bi, milijune ćemo uložiti. Treba biti filmčina. Zaslužio je da to bude napravljeno kako Bog zapovida.'', izjavila je Mišina kći Ivana.

A velik dio filma zasigurno će biti i u rodnom mu Šibeniku.



Za mnoge je Mišo više od pjevača. Uz njegove pjesme se tugovalo, veselilo i voljelo. Neki kažu – nije da se Mišu samo sluša - Mišu se štuje.



''Ja ću vam reći - ja sam se udala u kuću gdje Mate Mišo Kovač se štuje kao kraljevstvo. Moja svekrva kuha u majici Mišo je kralj, moja Lana prvi plastelin koji je izradila je bio Mate Mišo Kovač. Prvu pjesmu koju je naučila bila je najljepše su oči moje majke, tako da sam i na svadbama recimo od moje šogorice - smo svi kupili brkove jer ser u toj kući tako postupa tako da ne bi mogla ništa drugo reći jer doma se vratit ne bih mogla ali apsolutno čovjek je zaslužio'', priča Ana Begić Tahiri.

Glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić s filmom Toma napravio je velik kino hit. Međutim sam priznaje kako se biografskim filmovima ne bi više vraćao.



''Pa što se tiče biografskih filmova, ne vjerujem da ću ih više raditi. Volim tragati za žanrovima. Kao kad sam radio Montevideo, onda su me zvali i kočarkaši i svi da radim filmove o sportu, pa sam rekao da ne mogu. Pa onda, kad sam napravio Tomu, onda su me odmah zvali da radim Džeja, rekao sam, ne, nek radi neko drugi, tako da ne znam. Mislim, ja generalno ne mogu sad znati, volio bih da se baviti raznim stvarima kao redatelj, tako da toliko ima tih zanimljivih stvari. Jednom sam rekao baš na jednom panelu kad sam objašnjavao malo više tu ideju da bi volio napraviti jedan suvremeni film, ali koji bi imao na kraju jedan optimističnu poruku, neko iz publike je dobacio, e ako to uspeš dobit ćeš Oscara'', govori Dragan Bjelogrlić.

A tko će nositi legendarne brkove? E, to je pitanje svih pitanja. Neki već imaju favorite koje vide u toj ulozi



''Leona Lučeva. Zato što je dobar glumac, Dalmatinac je i mislim da bi se baš ozbiljno posvetio tome i da bi bio dobar Mišo Kovač'', smatra glumica Daria.

''Teško pitanje. Baš me zanima tko će to biti, ali evo po mom mišljenju Živko Anočić'', dodala je Tena Jeić Gajski.

Tko god bude utjelovio Mišu, jedno je sigurno — publika je spremna. A s obzirom na to da Mišo nikad nije bio ''samo pjevač'', nego bunt, nostalgija i zabava u isto vrijeme — ovo će biti film koji će se gledati s posebnim emocijama.

