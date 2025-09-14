Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"

Maja Šuput oduševila je pratitelje videom u kojem njezin sin Bloom emotivno pjeva Balaševićevu "Oliveru".

Maja Šuput ponovno je raznježila pratitelje objavom koja je u trenu osvojila društvene mreže.

Na svom Instagram profilu podijelila je preslatki video u kojem njezin sinčić Bloom s velikim emocijama i potpunom predanošću pjeva pjesmu "Olivera" Đorđa Balaševića.

Maleni Bloom, odjeven u crno-bijelu kombinaciju i bosonog, stoji na stoliću u dnevnoj sobi, potpuno uronjen u ulogu. S mimikom i gestama koje oduševljavaju, pokazuje nevjerojatnu razinu osjećaja za glazbu i izvedbu u tako ranoj dobi.

Video je u kratkom roku prikupio lavinu komentara.

"Koliko je poseban i predivan", "Presladak", "Neki novi klinac", "Bit će velika zvijezda", "Trebao bi početi puniti Arenu, rasprodaje bi se karte u trenu, nitko poželjniji", "Rođen za pozornicu", samo je dio komentara.

Maja Šuput, Bloom Tatarinov

Maja Šuput, Bloom Tatarinov

Maja Šuput i Bloom - 5

