potpuno uronjen u ulogu!

Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"

Piše I.G., Danas @ 20:24
Bloom Tatarinov Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput oduševila je pratitelje videom u kojem njezin sin Bloom emotivno pjeva Balaševićevu "Oliveru".

