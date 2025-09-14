Ed Sheeran neće zaboraviti Split, razlog se krije u jednom neočekivanom poklonu!

Ed Sheeran snimio je novi glazbeni spot mobitelom na lokacijama u Dalmaciji, a u Splitu ga je iznenadio poklon.
Iako je u početku planirao uključiti osobne snimke sa suprugom Cherry Seaborn, Sheeran je ipak odustao od te ideje kako bi sačuvao njihovu privatnost.
"Mi smo izrazito privatan par i neke smo trenutke željeli zadržati samo za sebe, pa sam odlučio rekreirati ključne trenutke uz sjajnu Phoebe Dynevor", objasnio je glazbenik.
Spot prikazuje prepoznatljive lokacije Dalmacije – Hvar, Split i šarmantne obalne šetnice, a atmosfera priziva osjećaj bezbrižnih ljetnih dana.
Tijekom boravka u Splitu dogodio se i jedan simpatičan trenutak – dio spota snimao je na krovnoj terasi luksuznog hotela, a pritom ga je iznenadio Stipe Medić, generalni direktor, koji mu je uručio dres Hajduka s njegovim imenom i brojem.
"Kakva je čast bila ugostiti Eda Sheerana u Hotelu Ambasador! Nakon snimanja dijela njegovog najnovijeg glazbenog spota na našem krovu, naš generalni direktor, Stipe Medić, pobrinuo se da doživi pravi okus Splita - dres našeg voljenog Hajduka, s njegovim imenom i omiljenim brojem na leđima", objavili su iz hotela.
Koji je broj na dresu, domaćini zasad čuvaju kao malu tajnu.
