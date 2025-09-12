Objavljen spot svjetske senzacije snimljen u Lijepoj Našoj! Posvetio ga je najvećoj ljubavi

Ed Sheeran objavio je službeni spot za pjesmu ''Camera'' koji je snimao u Hrvatskoj.

Velika glazbena zvijezda Ed Sheeran, koji je prošle godine nastupao u Hrvatskoj na Hipodromu, objavljuje svoj dugoočekivani novi album ''Play'', a povodom izlaska albuma objavio je i službeni video spot za pjesmu ''Camera''.

Spot za tu pjesmu sniman je ni manje ni više nego u Lijepoj Našoj. U glavnoj ulozi pojavila se glumica Phoebe Dynevor, poznata po ulozi u seriji Bridgerton, koja u spotu glumi Sheeranovu partnericu.

Romantične scene snimljene su diljem Dalmacije – uključujući Hvar, Split i brojne prepoznatljive plaže. Publika će zasigurno prepoznati mnoge lokacije u spotu, koji oživljava tipične prizore ljeta na Jadranu - od vožnje na mopedu uz more do noćnih izlazaka u barovima.

Ed Sheeran i Phoebe Dynevor

U završnici spota, Ed i Phoebe pojavljuju se i na pozornici jednog od njegovih stadionskih koncerata.

Videospot je režirao dugogodišnji Sheeranov suradnik Emil Nava, a u potpunosti je snimljen mobitelom.

Sheeran je uoči objave spota otkrio kako je originalno planirao koristiti stvarne privatne snimke sa svojom suprugom Cherry Seaborn, s kojom je u braku od 2019. godine i s kojom ima dvoje djece. Ipak, odlučio je sačuvati njihovu privatnost.

''Zbog toga sam s predivnom Phoebe ponovno stvorio nekoliko tih posebnih trenutaka naše veze. Snimanje je bilo jako zabavno, gotovo kao mali odmor za cijelu ekipu. Sve je snimljeno iPhoneom. Nadam se da će vam se pjesma i spot svidjeti – oboje mi znače nevjerojatno puno'', napisao je na Instagramu.

Ed Sheeran

