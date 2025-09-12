Naša voditeljica ponosno se pohvalila velikim uspjehom svoga sinčića!

Ida Prester u emotivnoj objavi na društvenim mrežama otkrila je sretne vijesti o svom sinčiću.

Hrvatska voditeljica i glazbenica Ida Prester na Instagramu se pohvalila velikim uspjehom svoga sina Roka.

Naime, u emotivnoj objavi je otkrila da je njezin 11-godišnji sin propustio prve dane škole jer je dobio glavnu ulogu u filmu.

''Ovaj mali mamin crv je dobio glavnu dječju ulogu u dugometražnom filmu. Nismo imali pojma, dida ga je vozio na sve krugove audicija i eto, kažu, izabrali ga među 500 drugih dječaka. Kako to odjednom?? Pa do jučer je bio samo nogomet interesantan. Sretna sam zbog njega jaaako. Gledam kako uživa pred kamerom, kako se igra... Gradi svoj identitet, svoje mjesto, otkriva tko je, u čemu je dobar, što ga uzbuđuje, što ga plaši. Čovjek u nastajanju, baš mi je divno i dirljivo to gledati'', napisala je.

''Snima se na otoku, neće ga biti u školi sad neko vrijeme. On slavi, a mi se hvatamo za glavu zbog nadoknada...Ali sve ćemo riješiti. Malo ja, malo tata, malo dida, homeschooling. Kreću uspomene koje ništa ne može zamijeniti. Samo leti, Roko naš'', zaključila je ponosno.

Na Instagramu su se čestitke samo nizale.

''Ma bravo! Čestitam Roko'', ''jedva čekam vidjeti film'', ''Deda je rođeni menadžer'', ''Bravo maleni šarmantni dječaće'', ''Divan dječak, baš je nekako poseban'', ''Čestitke'', dio je komentara.

Inače, Ida je u sretnom braku sa suprugom Ivanom od 2013. godine. Osim Roka imaju i sina Rija.

A Roko je početkom godine bio bolestan, o čemu je na društvenim mrežama pisala naša voditeljica. Roku je pozlilo, ali nitko nije znao što mu je, no u konačnici su shvatili da ima upalu tkiva oko oka. Više o tome pročitajte OVDJE.

