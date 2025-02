Naša voditeljica zabrinula pratitelje fotkom iz bolnice: ''Da nismo odmah skužili, tko zna što bi bilo''

Ida Prester s pratiteljima je podijelila da joj je sin završio na hitnoj, evo što se dogodilo.

Naša voditeljica i glazbenica Ida Prester novom objavom zabrinula je pratitelje na društvenim mrežama.

Uz fotografiju sa sinom Rokom iz bolnice otkrila je da je mališanu pozlilo, a da nitko nije znao što mu je.

''4 dana teškog stresa. Sve se ok završilo, al' bilo je napeto... Jako bizaran slučaj, pravi dr. House. Pišem tu za slučaj da se nekome desi slično, osobno nisam znala da to postoji. Roku su u srijedu krenuli užasni bolovi u desnom oku, previjao se od bola. Odmah smo otišli na hitnu kod oftalmologa, nalaz skroz uredan. Kroz noć i ujutro još gori bolovi. Pedijatri, oftalmolozi, otorinci... ne mogu skužit što je. Sinusi čisti, oko sa svih strana super, mala temperaturica, CRP ok. A njemu sve gore! Popodne u četvrtak mu se bol smirila i napokon je zaspao. Već smo mislili - prolazi, možda bio neki stres, aj dobro je. Oko 22 sam ga pogledala i nešto mi je bilo čudno. Cijelo vrijeme je bio u mraku, jedva sam skužila. Kao da mu je to desno oko bilo manje. Pofotkala sam i poslala doktorici Fiolić. Sva sreća da je bila budna! Nazvala me i rekla: hitno u Klaićevu! Nakon 3 sata cekanja primili su nas, doktorice su divne, al ih je premalo. Roko je padao od umora, a CRP mu je od jutra narasao 10 puta. Zadržali su ga u bolnici, a ja se vratila kući usred noći. Vani i ja smo bili u totalnoj panici. Bolje ništa ne guglat... Jučer je prošao sve pretrage koje postoje, CT, ultrazvuke, sve specijaliste'', započela je Ida pa otkrila što se dogodilo.

''I napokon smo dosli do dijagnoze - celulitis! Ja sam mislila da je to samo ono što žene imaju na guzi. Zapravo je celulitis upala tkiva, kod Roka na čudnom mjestu - oko oka. Viroza koja je vjerojatno iz sinusa prešla na oko. Jako je specifičan slučaj jer se obično vidi crvenilo, Roku je krenulo unutra iza oka, zato ga je bolilo, a nije bilo simptoma osim tog zatvaranja oka. Da nismo skužili odmah, upala bi se proširila na mozak i tko zna što bi bilo. Sve je tu na glavi blizu, posebno kod klinaca. Rokac je u bolnici na antibioticima još par dana, a mi smo odahnuli i napokon se naspavali. Kad vidite nesto cudno - vičite, bolje ispast lud, nego doć prekasno! To je pouka koju sam izvukla'', poručila je Ida.

