Idu Prester začudila priča jednog vozača, sve je podijelila: ''Radio sam ja u Njemačkoj. Grozno''

Ida Prester svojim pratiteljima je ispričala što je doživjela u posljednjoj vožnji s nepoznatim čovjekom.

Naša voditeljica i glazbenica Ida Prester koristila je usluge prijevoza putem jedne aplikacije, a ono što je čula od vozača ostavilo ju je bez teksta.

Na Facebooku je pjevačica i voditeljica napisala dugu objavu, koja je u sat vremena skupila gotovo tisuću reakcija.

''Moj život u Blabla caru (aplikacija za dijeljenje prijevoza, op. a.). Priča vozač: Radio sam ja u Njemačkoj. Grozno. Vratio sam se, jedva izdržao tri godine. Ja: Pa što je bilo? On: Prvo - tamo je sistem napravljen da se ne možeš obogatiti. Kod nas uvijek ima neka siva zona, rupa u zakonu, pa možeš nešto smuljati, znaš nekog. Tamo dođeš do jedne točke i nema dalje. Porez ti sve uzme. Ja: OK, razumijem. I što još? On: Ja volim imati, volim se pokazati. Pa ljudski je - volim lijepe stvari i volim kad me se pohvali. I sad ja kupim Gucci cipele. A oni ništa! Oni uopće ni ne znaju da su to Gucci cipele! Oni nose Skechers i boli ih briga'', prepričala je.

''Eto. Sve vam je čovjek lijepo rekao!'' dodala je samo na kraju.

''Ne znam kakvim da emojijem reagiram na ovo'', ''Muke balkanske'', ''Hahahaha, čovjek iskren!'', ''Što reći'', ''Nemoš u Njemačkoj doć do izražaja... U selu možeš'', neki su od komentara ispod objave.

Ida na društvenim mrežama često dijeli svoje mišljenje i situacije iz života, a nedavno je otkrila i da je tijekom svog života bila s nekoliko muškaraca koji su u vezi s njom shvatili da su gej. Više pročitajte OVDJE.

