Prvi prizori Thompsonove nećakinje uoči svadbe! Atmosfera se zahuktava uz hit njezina strica

Prve kadrove sa slavlja uoči vjenčanja na Instagramu je podijelio mladoženja, Ivan Jarnec.
Danas će Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i plesač Ivan Jarnec izreći sudbonosno "da".3 vijesti o kojima se priča top ili flop? Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice jeziv trenutak Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van? ''nije bilo napravljeno ništa'' Tereza Kesovija prozvala Ministarstvo kulture: ''Zvala sam ih, rekla sam im...''
Svečano slavlje okupilo je obitelj i prijatelje, a na društvenim mrežama već su se pojavili prvi kadrovi i snimke koji otkrivaju djelić atmosfere s ovog posebnog dana. Na svom Instagramu upravo je mladoženja podijelio prve kadrove njihovog posebnog dana.
Pogledaji ovo Celebrity Kao manekenka! Odvažna haljinica pun je pogodak za Franku Batelić
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
"Pa mi se danas ženimo", rekao je, a prekrasna Lejdi pritom nije skrivala osmijeh s lica.
Pogledaji ovo Celebrity Kako joj stoji? Donna Vekić pokazala nikad kraću frizuru, baš ju je pomladila
Video pogledajte OVDJE.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
Na snimci se naziru čipkasti detalji na njezinoj vjenčanici, dok vesela atmosfera i glazba dočaravaju uzbuđenje prije same ceremonije. U pozadini se čula i jedna od najpoznatijih pjesama njezina strica "Geni kameni".
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
Galerija 26 26 26 26 26
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 5 Foto: Instagram
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte prekrasnu kćer Saše Matića: Proslavila je 18. rođendan, na fešti bilo 600 ljudi!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje
Pogledaji ovo Celebrity Pazio je na svaki detalj! Zavirite u renovirani dnevni boravak našeg influencera