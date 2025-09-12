Prvi prizori Thompsonove nećakinje uoči svadbe! Atmosfera se zahuktava uz hit njezina strica

Prve kadrove sa slavlja uoči vjenčanja na Instagramu je podijelio mladoženja, Ivan Jarnec.

Danas će Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i plesač Ivan Jarnec izreći sudbonosno "da".

Svečano slavlje okupilo je obitelj i prijatelje, a na društvenim mrežama već su se pojavili prvi kadrovi i snimke koji otkrivaju djelić atmosfere s ovog posebnog dana. Na svom Instagramu upravo je mladoženja podijelio prve kadrove njihovog posebnog dana.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

"Pa mi se danas ženimo", rekao je, a prekrasna Lejdi pritom nije skrivala osmijeh s lica.

Video pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Na snimci se naziru čipkasti detalji na njezinoj vjenčanici, dok vesela atmosfera i glazba dočaravaju uzbuđenje prije same ceremonije. U pozadini se čula i jedna od najpoznatijih pjesama njezina strica "Geni kameni".

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 3 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 5 Foto: Instagram

