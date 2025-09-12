Pogledajte video! Neočekivani poziv na odmoru Thompsonu izmamio osmijeh na lice

Marko Perković Thompson sa svojom ekipom posjetio je najpoznatiji restoran na Hvaru, a jedan simpatični susret izmamio mu je osmijeh na lice.

Marko Perković Thompson odlučio je na kratko odmoriti od glazbenih nastupa i poslovnih obaveza.

U društvu prijatelja i suradnika otputovao je na Hvar, gdje je posjetio jedan od najpoznatijih restorana na otoku – ''Gariful''.

Marko Perković Thompson s bendom Foto: Facebook

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Atmosfera je bila opuštena i vesela, no jedan trenutak posebno je izmamio osmijeh na njegovo lice. Naime, nakon što se Thompson s društvom smjestio za stol, prišao im je legendarni Mijo Materijol, zaštitni znak ''Garifula''.

U prvi mah nije ni primijetio da se među gostima nalazi jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika, ali kada je shvatio, srdačno ga je pozdravio i s osmijehom razmijenio nekoliko riječi.

''Doći će Marko loviti lignje sa mnom'', rekao je Mijo glazbeniku između ostalog, a Thompson se nasmijao.

Da večer bude još posebnija, pobrinula se i klapa koja je zapjevala Thompsonovu pjesmu ''Lijepa li si'', što je izazvalo posebno emotivnu atmosferu u restoranu.

Snimke veselja i Thompsonovog odmora ubrzo su se pojavile i na društvenim mrežama restorana, gdje su izazvale niz pozitivnih reakcija.

''Uživajte'', ''Svaka čast'', ''Nema dalje od ovoga'', ''Mijo zvijezda, što je je'', dio je komentara s Instagrama.

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Thompson je posjetio i Međugorje, a više o tome pročitajte OVDJE.

Thompson ima i razloga za slavlje! Njegova nećakinja objavila je kada se udaje. Više saznajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

