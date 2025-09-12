Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje

U obitelji Marka Perkovića Thompsona danas je sretan dan, njegova nećakinja odlazi pred oltar.

Lejdi Perković, domaćoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, danas se udaje.

Na svom Instagram profilu Lejdi je sinoć objavila da danas odlazi pred oltar s našim plesačem Ivanom Jarnecom.

''Sretno nam 7 godina naše ljubavi, sutra počinje naše zauvijek'', napisala je uz njihove fotografije.

''Sutraaaa, jedva čekanjeeee'', ''Ajmooooo'', ''Sretno vam bilo!'', ''Konačno!'' pišu joj oduševljeni pratitelji.

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 5 Foto: Instagram

Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

A na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.

Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 11 Foto: Instagram

