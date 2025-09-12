Došao je taj dan! Thompsonova nećakinja objavila kad se udaje

U obitelji Marka Perkovića Thompsona danas je sretan dan, njegova nećakinja odlazi pred oltar.
Na svom Instagram profilu Lejdi je sinoć objavila da danas odlazi pred oltar s našim plesačem Ivanom Jarnecom.
''Sretno nam 7 godina naše ljubavi, sutra počinje naše zauvijek'', napisala je uz njihove fotografije.
''Sutraaaa, jedva čekanjeeee'', ''Ajmooooo'', ''Sretno vam bilo!'', ''Konačno!'' pišu joj oduševljeni pratitelji.
A na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.
